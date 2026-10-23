Ciberataque a PGM: municipios de todo el país quedaron sin sistemas informáticos Un ataque informático del tipo ransomware contra PGM, proveedor de servicios tecnológicos para municipios, dejó fuera de servicio los sistemas de las administraciones locales que utilizan su plataforma. La interrupción afecta los trámites administrativos y la atención habitual a los vecinos.

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Un ciberataque contra PGM, empresa proveedora de servicios informáticos para municipios de todo el país, provocó la caída de los sistemas digitales de las administraciones municipales que operan con su plataforma.

De acuerdo con la información difundida, el incidente corresponde a un ataque de tipo ransomware, una modalidad de delito informático que busca bloquear el acceso a sistemas o datos mediante el uso de software malicioso.

La situación obligó a interrumpir temporalmente distintos servicios administrativos y afecta el funcionamiento habitual de las áreas municipales que dependen de esta infraestructura tecnológica.

Qué servicios municipales están afectados

En Río Gallegos, entre las principales consecuencias se encuentra la imposibilidad de realizar con normalidad diversos trámites administrativos vinculados con las áreas de Hacienda. También se encuentra fuera de servicio la página web municipal, de acuerdo con el comunicado difundido por una de las administraciones afectadas.

La interrupción de los sistemas informáticos impacta en la atención al público y en los procedimientos que requieren el uso de las plataformas digitales provistas por PGM.

El alcance de las consecuencias dependerá de los servicios que cada municipio tenga integrados a la infraestructura tecnológica de la empresa.

Trabajan para restablecer los sistemas

El equipo informático de PGM se encuentra trabajando en las tareas técnicas necesarias para recuperar la operatividad de los sistemas afectados.

Mientras continúan los trabajos de restauración, no se informó un plazo preciso para la normalización del servicio. Por ese motivo, las áreas municipales alcanzadas por el incidente podrían continuar experimentando dificultades para desarrollar sus actividades habituales.