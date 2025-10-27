Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una jornada signada por la cautela y el análisis de los resultados electorales, el dólar oficial terminó la rueda de este lunes a $1.460 para la venta y $1.410 para la compra en las pizarras del Banco Nación. Durante el día, la divisa estadounidense llegó a tocar un mínimo intradiario de $1.370, y finalmente cerró 55 pesos por debajo del valor del viernes previo a las elecciones legislativas.

El movimiento refleja la reacción del mercado cambiario luego del resultado electoral del domingo, con un leve retroceso inicial seguido de una recuperación parcial en las últimas horas de la jornada.

Cómo cotizó en los principales bancos

En el cierre de la jornada, los valores en las principales entidades financieras del país mostraron leves diferencias.

Santander: $1.450 para la venta y $1.400 para la compra.

BBVA: $1.450 para la venta y $1.385 para la compra.

ICBC: $1.404 para la venta y $1.365 para la compra.

Supervielle: $1.437 para la venta y $1.397 para la compra.

La variación entre bancos privados muestra un mercado todavía ajustando posiciones tras los resultados electorales, con operadores atentos a eventuales intervenciones del Banco Central durante la semana.

El dólar blue también bajó

En el mercado paralelo, el dólar blue registró una caída y se ubicó en $1.440, marcando una baja respecto a la jornada anterior. La reducción, aunque moderada, confirma que los movimientos poscomicios se mantienen dentro de un rango controlado, sin saltos bruscos en la plaza informal.

El dólar cripto se mantuvo como referencia alternativa

En tanto, el dólar bitcoin o dólar cripto, utilizado como cotización de referencia en plataformas digitales, se ofrecía en $1.472,64 según los valores de Ripio para la stablecoin DAI. Este segmento continuó operando con leves oscilaciones, en línea con la tendencia general del mercado cambiario.

Una jornada de cautela tras las elecciones

El primer día hábil luego de las elecciones legislativas 2025 cerró con un mercado cambiario expectante y movimientos moderados. La baja del dólar oficial y del blue sugiere que los inversores adoptaron una postura de prudencia, a la espera de señales políticas y económicas más concretas en los próximos días.