Claudia Martínez y Viviana Carabajal fueron distinguidas con el premio “Evita Compañera” por su labor social Las santacruceñas recibieron el reconocimiento del Senado de la Nación por su trayectoria en defensa de los derechos sociales. Fueron propuestas por la senadora Alicia Kirchner en la edición 2025 de la distinción “Evita Compañera”.

Las santacruceñas Claudia Martínez y Viviana Carabajal fueron reconocidas este martes con la distinción “Evita Compañera – Honorable Senado de la Nación”, una distinción que destaca a mujeres de todo el país por su compromiso con la justicia social, la solidaridad y la igualdad.

Las postulaciones fueron impulsadas por la senadora nacional Alicia Kirchner, quien resaltó el valor del trabajo de ambas dirigentes en el ámbito social y político.

“Evita es ejemplo y guía de millones de mujeres argentinas. Hoy distinguimos a Claudia Martínez y Viviana Carabajal, dos santacruceñas que trabajan por los derechos sociales y el verdadero desarrollo con inclusión”, expresó la legisladora durante el acto realizado en el Salón Azul del Senado.

Viviana Carabajal fue reconocida por su incansable labor en defensa de los derechos de las personas mayores. Su tarea en el Hogar Dr. Braulio Zumalacárregui y su rol como vocal electa en la Caja de Previsión Social fueron destacados por impulsar mejoras concretas para el sector pasivo.

Por su parte, Claudia Martínez recibió la distinción por su trayectoria en el Ministerio de Asuntos Sociales, su militancia justicialista y su gestión como diputada provincial y ministra secretaria general de la Gobernación, siempre enfocada en las infancias, las familias y los trabajadores.

“Esta distinción la recibo con mucha emoción y responsabilidad, la misma que intenté mantener en mi camino militante y trabajadora”, afirmó Martínez. “Evita nos dejó un legado perdurable, y es nuestro deber seguir levantando las banderas de la justicia social, la igualdad y los derechos de las mujeres”.

La distinción “Evita Compañera” se entrega cada año en el marco del Día del Renunciamiento, y busca visibilizar a mujeres que, desde sus territorios, hacen de la política una herramienta de transformación y justicia social.