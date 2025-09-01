Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 1 de septiembre, la Junta Electoral Nacional de Santa Cruz oficializó en su sede de Río Gallegos los modelos de boletas que los ciudadanos usaran para el sufragio, en una audiencia celebrada en la sala del Juzgado Federal, que estuvo encabezada por el juez Claudio Vázquez, acompañado por la secretaria María Monserrat Campos Álvarez.

Para comenzar, exhibió el modelo de boleta que fue confeccionado. La particularidad que remarcó el juez Vázquez fue la del distrito 4 de Caleta Olivia donde se suma la boleta de Cañadón Seco que tiene elecciones de comisionado esa misma fecha.

Los apoderados de los partidos políticos presentes en la audiencia. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Dijo que debido a un problema de comunicación con el correo, las boletas oficiales impresas por las empresas designadas no llegaron a tiempo para la audiencia. Ante esta situación, la Junta Electoral decidió imprimir un modelo “similar” utilizando una impresora local para su exhibición.

Este facsímil, que replicaba los colores, el formato, la denominación y las fotografías, fue el que se puso a disposición de los apoderados para su revisión. El juez Vázquez aclaró que esta particularidad no afectaría el fondo de la oficialización, dado que los colores, fotografías y denominaciones habían sido previamente acordados y aprobados por los partidos políticos.

La urna rosa es la que se va a utilizar en la localidad de Cañadón Seco. La otra, la que se votará en el resto de las mesas de Santa Cruz. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Luego, el propio Vázquez mostró el tipo de urna y biombo que se va a utilizar el día de la votación, es decir, el 26 de octubre. Luego, aclaró que en esta elección ya no se utilizará la Escuela Industrial 6 y que el lugar de votación para aquellos que lo hicieron en ese lugar será el gimnasio “Indio Nicolai” del barrio San Benito. También señaló que a la hora de marca en la boleta, el requisito para el votante es que se diferencie de la mejor forma posible su voto, en la columna de los candidatos que quiera votar.

La secretaria María Monserrat Campos Álvarez muestra cómo se ingresa la boleta a la urna. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

“Esperemos que esta votación la tomemos de forma positiva, con toda la tranquilidad“ y resumió con una reflexión hacia el ciudadano que va a votar, más aun en un sistema que ahora tendrá un biombo y no un cuarto oscuro, además de que ya lo hará con una boleta única de papel y no con varias como era hasta la anterior elección.

“Este hecho de estar detrás de un biombo donde va a ser observado por parte de las autoridades de mesa a ver qué hace y qué no hace, va a generar alguna inquietud en el ciudadano”, sin embargo, afirmó que se puede tomar el tiempo que necesite para elegir.

“Es un acto sumamente importante para todos nosotros, una elección no es poca cosa, esperemos que se rompa esto de que va muy poca gente a votar”, finalizó el juez con competencia electoral.