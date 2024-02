Claudio Vidal advirtió que “hay una grieta más profunda que antes” y aseguró que “no somos enemigos del Gobierno” El gobernador de Santa Cruz participó de la conferencia de prensa de los gobernadores patagónicos en el Senado. pidió que se acabe la violencia mediática.

El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, junto a Ignacio Torres y otros gobernadores de la Patagonia, se reunieron este martes por la tarde en el Senado en buscar de sumar volumen político y ofrecieron una conferencia de prensa en el recinto.

Por cuestiones de agenda, Vidal participó a través de zoom donde calificó el conflicto con Javier Milei por el recorte de fondos y la amenaza de Chubut con frenar el envío de petróleo y gas a todo el país, como un momento “triste” y apuntó: “nuevamente la política en nuestro país vuelve a fallar vuelve a fracasar”.

En este sentido, señaló que “lo que no resolvió la inmadurez política, lo resuelve la justicia” y aseguró que “esta vez hay una grieta mucho más profunda que antes y con varias partes”.

Tras esto hizo un llamado al diálogo: “me parece que llegó el momento de busca consensos, de trabajar en conjunto con el equipo de Nación, provincia y municipio. Personalmente quiero que a este gobierno le vaya bien, pero tiene que haber respeto. Basta de violencia mediática, me parece que no contribuye, no aporta en nada y no es lo que quieren los argentinos”.

Y señaló: “No todos somos iguales, no a todos nos da lo mismo y me parece que el gobierno nacional tiene que dar el ejemplo, comenzando a respetar la democracia y convocando a todos los sectores a una mesa de diálogo”.

“El pueblo argentino necesita respuestas y la tenemos que dar entre todos, trabajando en la construcción de un camino que realmente nos permita despegar, trabajar para fortalecer la educación, la salud pública, recuperar la cultura de trabajo y volviendo a producir”, apuntó el mandatario santacruceño.

Y afirmó que “los gobernadores no somos enemigos del gobierno, defendemos los intereses de nuestro pueblo y todos los que somos parte de este país perseguimos los mismos intereses”. En este sentido, indicó que se trata de un conflicto de todos los argentinos pero que involucra directamente a la Patagonia e intentó poner paños fríos al asunto: “lo podemos resolver pero para esto tiene que haber consenso”.

“La única forma que existe de poder ponernos de acuerdo es una mesa de dialogo, mirándonos a la cara. Seguramente vamos a tener distintas opiniones pero en el debate y el diálogo constante nos vamos a poder poner de acuerdo. Hoy la Patagonia, a través de sus gobernadores elegidos por el pueblo de forma democrática impulsan a abrir un camino de diálogo, la respuesta final la tiene el gobierno nacional a través de su primer mandatario y equipo de trabajo”.

Por último, Vidal pidió que “nunca más los problemas ocasionados por la inmadurez política, lo tenga que resolver otro poder como la Justicia”.