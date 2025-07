Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz dijo presente en el acto inaugural de la 137ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, conocida popularmente como La Rural, que se realiza en Buenos Aires. Una delegación de Puerto Deseado encabezó la representación santacruceña, resaltando la cultura, los valores y la fuerza del interior productivo patagónico.

Alejandra Cis, Martina González y Mauricio González fueron los encargados de portar en el desfile los estandartes santacruceños, en una jornada marcada por la presencia de autoridades nacionales y provinciales. El gobernador Claudio Vidal participó del acto protocolar junto al presidente Javier Milei y a su gabinete, además de otros mandatarios del país y dirigentes del agro.

Vidal pidió diálogo y producción como salida

Previo al discurso del presidente Milei, Claudio Vidal dialogó con la prensa y dejó un mensaje firme: “En este país falta diálogo. Basta de tantos extremos. La única salida es con unidad, trabajo y producción”. A su vez, criticó los discursos confrontativos y apostó por la construcción de consensos que incluyan a todas las provincias.

“Estoy convencido de que lo mejor que nos puede pasar es trabajar con madurez política y responsabilidad. Todos queremos que a nuestro país le vaya bien, pero para eso hay que tomar decisiones que favorezcan a quienes producen en todo el territorio nacional”, expresó el mandatario santacruceño.

“Las provincias pueden generar divisas” Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Uno de los ejes más importantes de las declaraciones de Claudio Vidal fue su pedido expreso al Gobierno nacional para considerar al interior productivo como fuente de desarrollo económico. “Tenemos grandes posibilidades de generar divisas desde los puertos, el campo, la minería y las energías renovables. La Argentina es rica, pero nos falta ponernos de acuerdo”, subrayó.

En ese sentido, reclamó mayor federalismo en la toma de decisiones y remarcó que muchas provincias poseen recursos naturales y humanos desaprovechados por falta de inversión e infraestructura. “Hay que volver a apostar a la educación, al trabajo y a la producción, como lo hicimos cuando nuestras provincias empezaron a desarrollarse”, sostuvo Vidal.

Infraestructura: una deuda del Estado nacional

Consultado sobre la situación de las rutas y obras públicas en Santa Cruz, Vidal fue tajante: “Los fondos estuvieron, las rutas no se hicieron y los perjudicados son los vecinos y los argentinos que transitan la Ruta Nacional N°3”. Criticó la falta de planificación del Gobierno actual y anunció que desde su administración se analiza cómo asumir responsabilidades directas para evitar el colapso de la conectividad vial.

“Santa Cruz es la segunda provincia más grande en extensión territorial. Si queremos apostar al desarrollo, necesitamos rutas y caminos en condiciones. No podemos seguir esperando”, advirtió.

Milei anunció baja de retenciones

Durante el acto central, el presidente Javier Milei anunció una reducción en las retenciones para sectores clave del agro: carne, soja, maíz, sorgo y girasol, entre otros. Según detalló, estas reducciones serán permanentes y buscan incentivar la productividad del campo argentino.

Sin embargo, no hubo anuncios concretos sobre infraestructura, conectividad ni programas específicos para el desarrollo regional, temas que fueron eje del reclamo de Claudio Vidal. Las palabras del gobernador contrastaron con el tono triunfalista del presidente, quien también aprovechó para atacar derechos sociales y a la “casta política”.

La Sociedad Rural pidió baja de retenciones, apoyó la barrera sanitaria y señaló a las provincias

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, brindó un discurso enfático en el que volvió a cuestionar duramente las retenciones y exigió su eliminación total, tal como se había prometido desde el Gobierno.

“El año pasado nos dimos la mano con el Presidente de la Nación y establecimos el compromiso de que las retenciones iban a ser eliminadas definitivamente. El camino está marcado entonces. No dudamos, no queremos dudar, de que el Gobierno cumplirá con el objetivo de ‘cero retenciones’, más temprano que tarde”, sostuvo.

En su repaso, Pino recordó que, desde 2002 hasta hoy, las retenciones han aportado más de 200.000 millones de dólares a las arcas del Estado, sin que eso se haya traducido en mejoras visibles ni para el sector ni para el país. “Las retenciones son una calamidad producida por los propios responsables de administrar y hacer crecer al país. Son peores que la peste, la inundación o la sequía. ¿Qué nos pasa como país, que no se termina de eliminar este castigo inútil?”, enfatizó.

Pero no fue el único punto saliente del discurso. Pino también se refirió al SENASA y al estatus sanitario del país, especialmente en relación con la fiebre aftosa, y defendió la importancia de mantener la barrera sanitaria que separa a la Patagonia del resto del país: El SENASA es tan importante que hay que reorganizarlo: eliminar la ineptitud, la burocracia obstructiva y la influencia clientelista de origen político y gremial, y dotarlo de un nivel técnico de excelencia. El SENASA debe tener un plan de largo plazo, que incluya la definición y diferenciación de status sanitarios, y un poder de intervención adecuado. En un país exportador, no podemos no tener un SENASA del mejor nivel internacional.”

El dirigente ruralista planteó que uno de los objetivos sanitarios clave es alcanzar el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que permitiría acceder a mercados de mayor valor. Y puso como ejemplo el caso patagónico: “Justamente, un proceso como ese ha sido llevado a cabo, ya hace más de 20 años, por nuestros productores patagónicos. Ellos han logrado que la Patagonia tenga hoy la categoría de región libre de aftosa, sin vacunación. Esto ha derivado en la creación de la barrera sanitaria entre la Patagonia y el resto del país, que es libre de aftosa pero con vacunación”.

En ese sentido, Pino advirtió que el Gobierno “no debe tomar decisiones que perjudiquen el status sanitario de ninguna región del país, ni que generen complicaciones en la comercialización, interna o exterior, de su producción”. Y destacó que la SRA viene trabajando activamente en defensa de los intereses sanitarios y productivos de la Patagonia, junto a otras entidades gremiales del campo.

Finalmente, volvió a insistir en la necesidad de trazar al ganado con eficiencia, para poder avanzar con seguridad hacia una eventual eliminación de la vacunación contra la aftosa.

También apuntó contra las provincias por las altas cargas impositivas. “Pagamos impuestos y no arreglan rutas ni caminos”, afirmó, aunque luego respaldó al Gobierno nacional y celebró la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.