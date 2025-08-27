Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal encabezó en El Calafate, la apertura del Argentina Mining Sur 2025, el encuentro de minería. Ante representantes del sector público, empresarios y dirigentes sindicales, el mandatario provincial trazó una mirada crítica sobre el pasado de la actividad en la provincia y llamó a construir un futuro con más beneficios para la comunidad.

“La provincia durante muchos años fue generosa al momento de distribuir sus recursos, pero de la extracción minera no fue mucho lo que le quedó a la sociedad”, señaló Vidal en el inicio de su discurso.

Y agregó que “tenemos tantos recursos y nos falta muchísimo para que nuestros vecinos puedan tener una calidad de vida mejor. Hay mucho para mejorar, hay mucho para hacer”.

Cambios

El Gobernador insistió en que la política minera debe dar un giro que incorpore nuevas condiciones. “Acá lo que falta es valor agregado. A nivel provincial somos responsables y creemos fielmente en el desarrollo de esta actividad, pero necesitamos que los trabajadores que desarrollan esta actividad vivan en Santa Cruz. Eso es parte del valor agregado que necesita la provincia”.

Más adelante, remarcó que esa transformación implica también “fortalecer a las empresas locales y ampliar sus oportunidades en los yacimientos”. En esa línea, recordó que, en los últimos años, al recorrer el norte provincial, observó el ingreso de miles de vehículos desde otras provincias para realizar operaciones. “Necesitamos inversiones afuera, eso está muy claro. Pero también necesitamos desarrollar las empresas locales”, remarcó.

El mandatario adelantó que el Gobierno de Santa Cruz se encuentra redactando un nuevo proyecto de ley de promoción industrial como parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva. Y advirtió que el compromiso debe ser compartido. “Necesitamos para que esto se pueda dar el compromiso de cada uno de los que tenemos algún tipo de autoridad, de responsabilidad”.

Además, llamó a recuperar la madurez política para tomar decisiones de fondo. “Basta de tanta pelea, basta de tanta discordia”, pidió. “Seamos más transparentes, maduros al momento de tomar decisiones. Busquemos el consenso, seamos respetuosos”

También reflexionó sobre la importancia de planificar el uso de recursos no renovables para evitar errores del pasado y citó “lo que pasó con YPF en las distintas provincias de yacimientos convencionales es el claro reflejo de lo que no se debe hacer. Es hora de cambiar y creo que lo podemos hacer entre todos”.

En ese marco, defendió los ejes de su gestión, cuando señaló que “los países más fuertes del mundo salieron con educación, trabajo y producción. Y acá tenemos una importante cantidad de recursos”.

Vidal subrayó que la situación económica nacional golpea con más fuerza en las provincias alejadas de la capital. “La pérdida de ingresos realmente la pagan los vecinos. Cuanto más alejados estamos de Buenos Aires, la pobreza se siente más, las dificultades se hacen sentir mucho más”, señaló.

En el tramo final de su intervención, el Gobernador insistió en que el desarrollo de la minería debe ir acompañado por una mayor participación de la mano de obra local. “Solicitamos que los trabajadores que desarrollan esta actividad vivan en Santa Cruz. Eso es parte del valor agregado que necesita la provincia”, expresó. “El recurso es nuestro”.