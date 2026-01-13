Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se expresó en esta jornada a través de su cuenta de X para hacer conocer su firme postura en contra del aumento salarial que se dio de manera discrecional la cúpula del Poder Judicial Santacruceño, llevando la suma a $24.000.000 a octubre de este año.

Claudio Vidal expresó que es “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”. A la vez, manifestó que durante 30 años fueron cómplices del saqueo y hoy están atrincherados en privilegios.

“Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, cerró.

El posteo del gobernador Claudio Vidal.

Suba

Con la firma de los vocales Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, el Tribunal Superior de Justicia dispuso un incremento salarial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial santacruceño para buena parte de 2026.

El mismo se aplicará desde enero a octubre en dos etapas. La primera hasta Julio de este 2026, a través de un aumento mensual del 4% aplicado a la escala salarial básica al mes de diciembre de 2025. Asimismo, del mes de agosto a octubre el aumento mensual será del 3% aplicado a la escala salarial básica al mes de julio de 2026.