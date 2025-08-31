Your browser doesn’t support HTML5 audio
El recuento inicial en Corrientes expuso el predominio del oficialismo, encabezado por Gustavo Valdés, quien impulsó a su hermano Juan Pablo como candidato a continuar en la gobernación hasta 2029.
Ante esta inminente victoria, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se expresó en redes sociales. El santacruceño recurrió a su cuenta de X (exTwitter) para felicitar a “todo el pueblo de Corrientes y a Juan Pablo Valdés por el triunfo alcanzado”.
Además, aseguró que desde “Santa Cruz celebramos este paso que fortalece la democracia y que reafirma que el futuro de la Argentina está en Provincias Unidas”. En ese marco, y a modo de cierre, afirmó: “Con una mirada federal e inclusión productiva, construyendo en cada rincón una Nación más justa y con oportunidades para todos”.
El nuevo mandatario, de 42 años, ocupa la intendencia de Ituzaingó desde 2021, proviene de una familia dedicada a la política y creció bajo la influencia de su hermano. Asumirá en diciembre, prolongando el predominio de la UCR en la provincia.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario