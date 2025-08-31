Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El recuento inicial en Corrientes expuso el predominio del oficialismo, encabezado por Gustavo Valdés, quien impulsó a su hermano Juan Pablo como candidato a continuar en la gobernación hasta 2029.

Ante esta inminente victoria, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se expresó en redes sociales. El santacruceño recurrió a su cuenta de X (exTwitter) para felicitar a “todo el pueblo de Corrientes y a Juan Pablo Valdés por el triunfo alcanzado”.

Además, aseguró que desde “Santa Cruz celebramos este paso que fortalece la democracia y que reafirma que el futuro de la Argentina está en Provincias Unidas”. En ese marco, y a modo de cierre, afirmó: “Con una mirada federal e inclusión productiva, construyendo en cada rincón una Nación más justa y con oportunidades para todos”.

El nuevo mandatario, de 42 años, ocupa la intendencia de Ituzaingó desde 2021, proviene de una familia dedicada a la política y creció bajo la influencia de su hermano. Asumirá en diciembre, prolongando el predominio de la UCR en la provincia.

