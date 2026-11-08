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La recepción, organizada por la Secretaría General de la Presidencia, contará con la presencia de autoridades de los distintos poderes del Estado y representantes de diferentes sectores sociales y económicos. Los invitados ingresarán al Palacio de la Libertad por Corrientes 192.

Según pudo saber de manera exclusiva La Opinión Austral, los gobernadores Elías Suárez, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa; Claudio Vidal, de Santa Cruz, acompañado por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; Raúl Jalil, de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco junto a su esposa Verónica Passicot y Carlos Sadir, de Jujuy, se encuentran a la espera del papa León XIV.

Un dato de color, el gobernador Zdero junto a Passicot, tuvieron la oportunidad de ser recibidos en Roma, por el Papa Francisco.

Desde Buenos Aires, La Opinión Austral lleva adelante una cobertura especial en el marco de la visita del Santo Padre a la Argentina.

Participación

Días atrás, Claudio Vidal había ratificado a La Opinión Austral que estaría en la recepción durante una entrevista exclusiva, luego de la firma de los acuerdos para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz.

“Claro que sí, voy a participar. He recibido las invitaciones. Voy a estar. Tengo que estar. Hay una cuestión institucional que siempre se debe respetar, pero además, ¿cómo no voy a estar para representar a mi provincia si se trata de alguien tan importante?”, manifestó el gobernador santacruceño.

Vidal también expresó su expectativa de que la llegada de León XIV contribuya a generar un clima de mayor entendimiento en el país. “No siempre tenemos la visita del Papa a la Argentina. Se va a movilizar toda la comunidad religiosa y ojalá que sirva para armonizar y dejar un poco más de paz en nuestro país”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la Argentina necesita recuperar la tranquilidad y la convivencia en medio de un escenario complejo. “Nuestro país merece más calma, tranquilidad, armonía, un poco más de paz”, agregó.