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Desde horas tempranas se realiza la conferencia anual de AmCham Argentina – Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, en el barrio porteño de Puerto Madero, en el Hotel Alvear Icon, con la presencia de referentes del sector público y privado, funcionarios, legisladores y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Bajo el lema “La energía es clave federal” y con la cobertura especial de Laura Morales y Camila Ferrer Pose de La Opinión Austral, el encuentro propone abordar los temas centrales de la agenda económica y productiva del país, con especial foco en la atracción de inversiones, Vaca Muerta, el futuro del gas natural licuado (GNL), la minería y los recursos naturales.

La jornada se desarrolla a través de distintos paneles, de los que participan funcionarios nacionales, senadores, diputados y gobernadores. En ese marco, también se analizan las leyes que actualmente se encuentran bajo tratamiento en el Congreso de la Nación.

Entre los gobernadores que ya confirmaron su presencia se encuentran Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. Asimismo, participan senadores nacionales que abordarán especialmente la relación entre Argentina y Estados Unidos y las inversiones que requiere el sector energético.

La conferencia se realiza en un contexto marcado por la necesidad de atraer capitales para el desarrollo de proyectos vinculados con la energía, la minería y la explotación de los recursos naturales.

Todos los temas que se analicen durante el encuentro serán reflejados por La Opinión Austral, con una amplia cobertura de la actividad y de las definiciones de los principales referentes presentes.