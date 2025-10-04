Your browser doesn’t support HTML5 audio
Franco Colapinto tuvo una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de Singapur. El piloto argentino quedó eliminado en la Q1 y partirá 18° en la carrera de este domingo en el circuito callejero de Marina Bay.
Tras la sesión, Colapinto expresó: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo… por cosas que no podemos controlar”.
La Fórmula 1 en Singapur mostró una vez más lo estrecho y exigente del circuito, donde cualquier detalle, como el tráfico en pista, puede marcar la diferencia.
Tráfico y dificultades en la clasificación
El piloto argentino se vio afectado por otros competidores: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.
Estos problemas dejaron a Colapinto a solo 0.207 segundos del último clasificado a la Q2, Alex Albon, reflejando la competitividad de la Q1 en el Gran Premio de Singapur.
Comparación con su compañero de equipo
A pesar de los inconvenientes, Colapinto superó a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó último por problemas mecánicos. Colapinto afirmó: “Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.
Además, el argentino reconoció: “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto”, mostrando los desafíos de adaptación a un circuito callejero tan exigente como Marina Bay.
Expectativas de carrera en Singapur
La Fórmula 1 en Marina Bay continuará este domingo desde las 9 (hora argentina) con 62 vueltas programadas. Colapinto confía en aprovechar oportunidades a pesar de quedar fuera de la Q2: “Pasar estas cosas da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana”.
El piloto argentino buscará capitalizar cualquier oportunidad de estrategia o ritmo de carrera para sumar puntos en un circuito donde cada detalle cuenta.
