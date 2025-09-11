Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, invitó a participar de la Colecta Nacional Más por Menos, que se realizará este fin de semana con el lema “Hoy tu ayuda es esperanza viva”.

La campaña, que es organizada anualmente por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, destina todo el dinero recaudado a sostener obras pastorales y sociales.

“Efectivamente el ayudar, el comprometernos, el ser generosos con nuestros hermanos más pobres, nos ayuda también a animarnos en la esperanza de construir un país más justo, más equitativo”, expresó en un mensaje audiovisual.

García Cuerva destacó que con esta colecta “colaboramos y asistimos a un montón de familias, un montón de proyectos, especialmente en las zonas más pobres del país”.

“Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser esa esperanza viva para nuestros hermanos más pobres. El próximo fin de semana es la Colecta Más por Menos: todos participemos”, pidió.