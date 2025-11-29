Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este viernes el proyecto que formaliza la adhesión local a la Ley Nacional 27.023, que exige la exhibición obligatoria de la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas” en todos los medios de transporte público de pasajeros. La decisión extiende la señalización soberana a la totalidad de los colectivos que operan en el ámbito porteño.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) informó que la nueva normativa obliga a todas las unidades del transporte público automotor a incorporar la leyenda en un punto visible. La autoridad de aplicación definirá el formato, la tipografía y el diseño final para garantizar una presentación uniforme.

El proyecto surgió del legislador de UxP Andrés La Blunda, quien remarcó el carácter institucional de la medida. El diputado porteño afirmó que la presencia de la leyenda en los medios de transporte actúa como “un recordatorio cotidiano de nuestra reivindicación soberana” y sostuvo que el mensaje debe mantenerse de forma equivalente en todo el país.

La Blunda destacó además que la Ciudad, como capital federal, debe acompañar las políticas nacionales vinculadas a la causa Malvinas y fortalecer la visibilidad del reclamo argentino ante cada usuario del transporte público.

Antecedentes y alcance de la medida

Durante el debate parlamentario, las y los legisladores recordaron que la Ley Nacional 27.023 invitó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a sumarse a esta política de señalización, con un llamado especial a incluirla también en el transporte subterráneo.

En la sesión se mencionó que 34 líneas de colectivos transferidas previamente al ámbito porteño ya incorporaban la frase antes de esta adhesión. Con la aprobación formal, la Ciudad garantiza su aplicación en todas las unidades y establece un criterio único para la señalización soberana en el transporte público.