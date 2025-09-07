Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, a las 8 en punto abrieron todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires para que los bonaerenses elijan a sus nuevos representantes legislativos. Más de 14 millones de personas eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios.

Como dato curioso, es la primera elección legislativa provincial desdoblada de la nacional y la gran prueba electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo. Lo que implica un mano a mano que genera gran expectativas en términos políticos.

Por otra parte, en esta elección se optó por la incorporación de la IA en el padrón electoral. Se vota con los centros reasignados por Inteligencia Artificial (IA) en casi todos los distritos, salvo La Matanza. Además, se utiliza el sistema de boleta partidaria tradicional (lista sábana); la Boleta Única de Papel (BUP) no se usa en esta elección.

Las mesas cierran a las 18:00 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21:00 horas.