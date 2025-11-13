Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y representantes de los principales sectores productivos, la Unión Industrial Argentina (UIA) dio inicio a la 31ª Conferencia Industrial, que este año lleva como consigna “El futuro se produce hoy”.

La jornada, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, incluye paneles temáticos centrados en la competitividad sistémica, la transformación digital, las reformas estructurales para el crecimiento y la visión productiva federal, además de analizar el rol estratégico de la industria ante los desafíos económicos del país.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, destacó durante la apertura la necesidad de que Argentina “avance en los consensos que permitan producir el futuro desde el presente”, y subrayó que para lograrlo es clave “darle músculo a la competitividad con una mirada integral que fortalezca la infraestructura, la logística, la conectividad, el financiamiento productivo, el desarrollo territorial, el sistema tributario y la legislación laboral”.

Entre los expositores figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca; y el presidente del Grupo Infobae, Daniel Hadad, entre otros. También participan gobernadores, economistas y ejecutivos del ámbito industrial.

Durante la mañana, Caputo encabezó el panel “Producir para crecer”, en el que analizó los desafíos macroeconómicos y las políticas necesarias para fortalecer la producción. A lo largo del día se abordan temas como la reforma tributaria, la inteligencia artificial aplicada a la productividad, la agenda industrial global y el federalismo productivo, que contará con la intervención del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El cierre del encuentro está previsto para las 13:45, con las palabras del ministro del Interior, Diego Santilli, y del propio Rappallini, seguidas de un almuerzo de networking.

Cómo ver la conferencia de la UIA en vivo

La transmisión en vivo de la 31ª Conferencia Industrial puede seguirse a través de los canales digitales y redes sociales oficiales de la UIA, además de las plataformas de streaming de los principales medios económicos del país. La Opinión Austral realiza una cobertura especial con actualizaciones, testimonios y análisis de los principales protagonistas del encuentro.