Este lunes se inician las pericias judiciales para determinar cómo comenzó el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza. El siniestro, que se desató en la noche del viernes, aún presenta algunos focos activos, los cuales las autoridades decidieron dejar extinguirse de forma natural.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó que los peritajes comenzaran esta mañana, tras confirmar que ya no existe riesgo inmediato en la zona. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, citando a Infobae, el objetivo es determinar si el incendio fue intencional o provocado por algún desperfecto técnico.

En las últimas horas, representantes de aseguradoras visitaron el parque industrial para evaluar las pérdidas millonarias causadas por el fuego.

Se estima que el foco inicial se habría originado en la empresa Logischem, pero el incendio afectó también a otras firmas del predio, como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

Las pericias serán clave para avanzar en la causa penal y establecer responsabilidades sobre uno de los mayores incendios industriales recientes en la provincia de Buenos Aires.