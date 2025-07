Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Qué es la recategorización del monotributo y por qué es obligatoria?

La recategorización del monotributo es un trámite obligatorio que los contribuyentes deben realizar dos veces al año —en enero y julio— para verificar si continúan en la categoría correspondiente. En esta oportunidad, la fecha límite es el martes 5 de agosto de 2025, y ya están vigentes las nuevas escalas del régimen simplificado.

Este procedimiento permite actualizar la categoría según los ingresos brutos, superficie afectada, consumo eléctrico y alquileres devengados durante los últimos 12 meses. La categoría determina cuánto se abona mensualmente en impuestos, aportes previsionales y obra social.

Paso a paso: cómo hacer la recategorización del monotributo en agosto 2025

Para evitar sanciones y estar correctamente categorizado, los monotributistas deben seguir estos pasos:

1. Reunir los datos de agosto 2024 a julio 2025:

Ingresos brutos totales

Superficie destinada a la actividad

Energía eléctrica consumida

Alquileres devengados

Personal ocupado (si aplica)

2. Ingresar a la web oficial de ARCA:

Acceder con CUIT y clave fiscal (nivel 2 o superior) al sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

3. Seleccionar el servicio “Monotributo” y luego “Recategorización”:

Verificar la categoría actual, ingresar los datos de los últimos 12 meses y confirmar.

4. Confirmar la recategorización:

El sistema calculará automáticamente la nueva categoría, que regirá a partir de septiembre 2025. Se puede descargar el comprobante.

¿Qué sucede si no realizo la recategorización del monotributo?

Si no corresponde recategorizarse porque los parámetros no variaron, no es necesario realizar el trámite. Sin embargo, si se omite la gestión cuando sí es requerida, ARCA puede recategorizar de oficio, ubicando al contribuyente en una categoría superior con mayor carga tributaria.

Además, se pueden perder beneficios fiscales o incluso ser excluido del régimen simplificado, lo que implica pasar al régimen general de IVA, Ganancias y Autónomos.

Plan de pagos ARCA 2025: cómo regularizar deudas del monotributo desde $2.000 por mes

En paralelo, ARCA lanzó un plan de facilidades para monotributistas con deudas vencidas hasta el 30 de abril de 2025. Se trata de una herramienta clave para evitar la baja automática del régimen y mantener la actividad formal.

¿Cómo funciona el plan?

Se debe abonar un anticipo del 20% del total adeudado

Las cuotas son mensuales, fijas y parten desde los $2.000

Es posible cancelar deudas acumuladas sin distinción de categoría

¿Quiénes pueden adherirse?

El beneficio está disponible para todos los monotributistas, desde pequeños emprendedores hasta profesionales con altos ingresos, que hayan enfrentado dificultades para cumplir con sus pagos.

¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder al plan?

La fecha límite de adhesión es el 30 de diciembre de 2025. La gestión se realiza de forma online desde el sitio de ARCA, con clave fiscal.

Por qué es importante regularizar la situación fiscal como monotributista

La falta de pago puede implicar la pérdida automática de la condición de monotributista, lo que representa un obstáculo para continuar operando de manera formal, acceder a cobertura médica o mantener aportes previsionales al día.

La recategorización y el plan de pagos de ARCA son herramientas esenciales para sostener la actividad independiente con responsabilidad y evitar sanciones. Controlar los datos y cumplir con los plazos es la mejor forma de prevenir problemas mayores.