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Dos matrimonios de Comodoro Rivadavia vivieron momentos de extrema tensión en la provincia de Catamarca, luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito al chocar contra una vaca que se encontraba sobre la Ruta Nacional Nº 40.

El siniestro ocurrió el viernes alrededor de las 20:40, a la altura del kilómetro 4184, en la zona de Campo Los Pozuelos, cerca del aeropuerto de Santa María.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, las parejas viajaban a bordo de un automóvil Nissan desde la ciudad de Belén hacia Santa María cuando, por causas vinculadas a la presencia de ganado sobre la calzada, impactaron violentamente contra un bovino.

Tras el choque, los ocupantes quedaron lesionados y fueron asistidos en primera instancia por Bomberos Voluntarios de Santa María, que dieron aviso a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría de Los Nacimientos, en el departamento Belén, junto con personal sanitario de los hospitales de San José y Santa María. Los cuatro turistas fueron trasladados al Hospital de Santa María, donde permanecieron internados con diversos politraumatismos.

Fuentes policiales indicaron además que el vehículo sufrió importantes daños materiales producto del impacto. Una vez concluidas las actuaciones de rigor, el rodado fue remolcado hasta Punta de Balasto para su posterior traslado mediante una grúa.