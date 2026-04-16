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Previo al comienzo de las jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”, que se extenderán hasta este viernes, el intendente Othar Macharashvili junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli y al presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, recibió a la representante comercial de Rusia, Anastasia Chalenko. El encuentro institucional tuvo como eje principal el fortalecimiento de la cooperación energética entre Argentina y el país euroasiático, por lo que en el espacio se analizaron oportunidades de inversión y la puesta en marcha de estrategias conjuntas que permitan potenciar el desarrollo del sector energético en la región.

En ese marco, el jefe comunal puso en valor el rol histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge como motor energético del país durante más de un siglo, al tiempo que remarcó el crecimiento y la relevancia actual de Vaca Muerta en el escenario nacional. Asimismo, subrayó “la importancia de avanzar en una reconversión productiva que contemple el impulso de energías alternativas, como la eólica, solar y mareomotriz, acompañadas por herramientas normativas que favorezcan la radicación de nuevas industrias”, indicó.

En relación a ello, Macharashvili destacó la reciente reglamentación de la Ordenanza de Energía Distribuida, que permitirá generar y comercializar energía a costos más accesibles. “Estas nuevas normativas nos brindan la posibilidad de atraer inversiones y consolidar a la ciudad como un punto estratégico para el desarrollo energético, promoviendo además la llegada de industrias vinculadas al sector”, expresó.

El intendente Othar Macharashvili junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli y al presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, recibió a la representante comercial de Rusia, Anastasia Chalenko.

Por su parte, Anastasia Chalenko, manifestó el interés de Rusia en ampliar su presencia en América Latina, particularmente en Argentina, mediante el acompañamiento en proyectos vinculados tanto a los hidrocarburos como a las energías renovables. En ese sentido, señaló que empresas rusas ya cuentan con experiencia en infraestructura energética en la región y que existe una firme intención de avanzar en iniciativas conjuntas.

En esa línea, la representante destacó el potencial de Argentina para consolidarse como país exportador de gas y petróleo, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta. “Estamos abiertos a trabajar en proyectos eólicos y solares, convencidos de que la cooperación entre Rusia y Argentina puede fortalecer el crecimiento energético y contribuir a posicionar al país como un actor clave en el escenario internacional”, afirmó.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de consolidar vínculos institucionales y comerciales que impulsen la inversión extranjera, el desarrollo tecnológico y la diversificación de la matriz energética, con una visión compartida orientada al crecimiento sostenible y al fortalecimiento del perfil energético argentino.