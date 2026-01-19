Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana el deslizamiento masivo en el cerro Hermitte obligó a la evacuación urgente de más familias en Comodoro Rivadavia (Chubut), dejando a los vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado ante la pérdida repentina de sus hogares y la incertidumbre sobre su futuro.

Según relataron los vecinos, varias viviendas sufrieron daños estructurales graves, con grietas profundas que atravesaron paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimiento de cimientos. En algunos casos, las casas quedaron directamente inhabitables.

La zona que sufrió el deslizamiento.

La nueva medida se determinó luego de detectarse “movimientos activos del suelo, fisuras visibles y un riesgo creciente de deslizamientos“, como expresaron las autoridades, lo que llevó a definir que los vecinos debían abandonar Médanos.

Las familias evacuadas están siendo contenidas en centros de atención transitorios, como el Hotel Deportivo, que fue reabierto como espacio de alojamiento temporal, y no hay acceso a esos barrios, que están siendo monitoreados constantemente para establecer el comportamiento del terreno.

Según informó el diario Crónica de esa localidad, el Municipio de Comodoro Rivadavia, a través del Comité de Emergencia, emitió un pedido urgente de autoevacuación para los habitantes del Barrio Médanos. Esta medida se basa en un nuevo informe elaborado por el Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, tras los últimos monitoreos realizados en el Cerro Hermitte.

El informe advierte que no se puede descartar la posibilidad de movimientos telúricos que podrían afectar directamente a esta zona residencial. Por esta razón, y con el objetivo de salvaguardar la vida de los vecinos, las autoridades municipales solicitan que la evacuación se realice de manera inmediata y ordenada.

Las autoridades recuerdan a la población que, en caso de emergencia, pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: Bomberos (100), Policía (101), Emergencias (107). Los números para contactar a Defensa Civil son 2974040117 y 2974042152, dado que el 103 se encuentra momentáneamente fuera de servicio.

Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia se reitera el compromiso con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y se recomienda seguir atentamente las indicaciones oficiales y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Se exhorta a los vecinos del Barrio Médanos a actuar con responsabilidad y rapidez para minimizar riesgos ante esta situación de potencial peligro.