La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó cuáles son los requisitos que deben cumplir los argentinos que realizan compras en Shein, el sitio de e-commerce chino que ofrece ropa y accesorios a precios accesibles.

Uno de los principales interrogantes de los compradores es si es obligatorio presentar una declaración jurada para recibir los paquetes. Desde el organismo aclararon que este trámite no es necesario para compras en Shein, lo que agiliza el proceso de entrega. Sin embargo, indicaron que en casos específicos se debe confirmar la recepción del pedido para evitar demoras en futuras compras.

Si el paquete llega a través de Correo Argentino, el comprador debe ingresar al sitio web de ARCA con su CUIT y Clave Fiscal, acceder al servicio “Envíos Postales Internacionales” y confirmar la entrega dentro de los 30 días posteriores. Este paso no implica un trámite aduanero extra, pero es obligatorio para mantener la fluidez en próximos envíos.

Condiciones para recibir compras de Shein

ARCA recordó que la normativa vigente establece límites para la importación de paquetes destinados a uso personal:

Hasta 3 unidades del mismo producto por envío.

Peso total que no supere los 50 kilos.

Valor máximo de USD 3.000.

Cumpliendo estas condiciones, los envíos desde Shein llegan normalmente al domicilio o a la sucursal elegida, dependiendo del método de entrega seleccionado.

Cuánto demoran las compras en Shein

Shein se posiciona como una de las plataformas más elegidas por los consumidores argentinos. Los envíos suelen tardar entre 10 y 20 días hábiles.

La claridad en las reglas por parte de ARCA busca despejar dudas y garantizar que las compras lleguen sin complicaciones.