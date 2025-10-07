Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonardo Luna volvió a la titularidad en la Séptima División de River Plate y respondió con una actuación tan sobria como influyente en el 4–2 sobre Colón, en una jornada que mantuvo al Millonario a tiro del liderazgo del campeonato juvenil. El volante nacido en Río Gallegos ofreció lectura de juego, relevos permanentes y precisión en la primera entrega, virtudes que le dieron equilibrio al equipo de Damián Castellanos en un tramo decisivo del torneo.

Desde el arranque, Luna se posicionó en el centro del campo como relevo de los laterales, un escalón por delante de los centrales para que la salida inicial quedara en manos de la zaga. En ese contexto, Tobías Goytia abrió el marcador a los 18’: tras una atajada del arquero sabalero ante el primer remate de River, el goleador capturó el rebote y facturó el 1–0. El juego se aquietó hasta la media hora, cuando el 5 millonario comenzó a alternar alturas: “Leo“ se metió entre los centrales para distribuir de lado a lado y, sobre los 43’, encadenó toques que descomprimieron la presión de Colón y permitieron que la defensa volviera a iniciar.

En el complemento, el volante santacruceño sostuvo su nivel: en el arranque como en otros momentos, limpió salidas sacandose de encima rivales con maniobras corporales; a los 6’ ST, Joaquín Amor convirtió de penal el 2–0. Colón descontó 23’ ST con un gol en contra tras una pelota parada (2–1). Luna respondió con lectura y cortes —por arriba y por abajo— para apagar intentos del local a los 25’ y volvió a exhibir ubicación perfecta llegando a la media hora, sin equivocaciones en la circulación.

Joel Pensotti estiró la ventaja a los 33’ ST con un tiro libre (3–1), pero el “Sabalero” volvió a descontar 37’ ST en otro córner que terminó en gol en contra (3–2). La jugada que terminó de quebrar el partido nació, otra vez, en los pies de Luna: a los 39’ ST, con dos marcas encima, abrió el juego al lateral izquierdo, la pelota viajó al extremo, vino el centro y la mano en el área derivó en penal. Luca Scarlato lo cambió por gol (4–2) y selló la victoria.

El once inicial de River formó con 1 Braulio Dieguiz, 2 Dylan Baigorria, 3 Joel Pensotti, 4 David Silva, 5 Leonardo Luna, 6 Diego Olivera, 7 Tobías Goytia, 8 Mirko Fernández, 9 Joaquín Amor, 10 Luca Scarlato, 11 Alexis Pastoriza.

“Seba” Luna, papá de “Leo”, siempre presente .

Con este resultado, y según la tabla actualizada de la fecha 29, Boca Juniors lidera con 72 puntos y River Plate lo sigue con 71. Más atrás aparecen Vélez (65) y Racing (64). Restan dos fechas y el fixture propone un cierre a pura tensión: en la 30, River vs. Tigre y Platense vs. Boca; en la 31, Boca vs. San Martín (SJ) e Instituto vs. River. De esos rivales, San Martín (SJ) marcha 29°, Instituto 19°, Platense 16° y Tigre 25°; números que subrayan que, si bien nada está escrito, el Millonario depende de sostener su andar y esperar el tropiezo del puntero.

La producción de Leo Luna mereció subrayado: relevos oportunos, coberturas en bandas, pase seguro y personalidad para buscar la pelota en momentos calientes. Sin errores en la entrega y siempre bien ubicado, el volante santacruceño le dio al equipo la pausa y el ritmo que pedía el partido.