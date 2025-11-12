Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noticia golpeó fuerte en el ambiente del fútbol popular y federado de Río Gallegos. Jonathan “Jona” Mirol, querido formador del fútbol barrial y ex integrante del cuerpo técnico de Unión Petroleros Privados y Boxing Club entre otros, falleció este martes 11 de noviembre luego de varios días de internación en Entre Ríos, donde sufrió un grave siniestro vial. Tenía 33 años. La familia inició una campaña solidaria para trasladar sus restos a la capital santacruceña y despedirlo junto a su gente.

Mirol se encontraba radicado en Concordia desde hacía aproximadamente tres años y trabajaba en San Lorenzo de Villa Adela como técnico de la Sub-17 y profesor de Primera. El viernes por la madrugada protagonizó un violento choque sobre la ruta 14, a la altura de Puerto Yeruá: la camioneta en la que viajaba fue embestida por un camión. Tras ser intervenido por una hernia diafragmática traumática, su cuadro se agravó y, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

Así quedó la camioneta que conducía el DT riogalleguense, al ser impactada por un camión, en la ruta el pasado viernes. FOTO: DIARIO RIO URUGUAY

Desde San Lorenzo de Villa Adela emitieron un mensaje que sintetizó el vínculo que el entrenador construyó en pocos años: “Jona fue mucho más que un entrenador: fue un formador, un compañero y un amigo. Su compromiso, su alegría y su dedicación quedarán por siempre en la memoria”. En Río Gallegos, el Boxing Club también expresó su pesar y destacó que Mirol “fue una gran persona, dentro y fuera de la cancha”, acompañando a sus hijas, familiares y amigos en este momento.

Jona Mirol cuando era entrenador de las divisiones formativas de Boxing Club, en 2021. También formó parte del cuerpo técnico de Primera División.

El adiós a Jona se multiplicó en redes sociales y en los clubes donde dejó huella —Unión Petroleros Privados, Junín, Sol de América y Juventud Santacruceña, entre otros—, pero la familia afrontó de inmediato el desafío más concreto: el costo del traslado. En diálogo con Radio LU12 AM680, Estela Maris, cuñada de Mirol, describió con crudeza ese nudo en la garganta que hoy comparte el fútbol de la ciudad: “Estamos pasando por un momento muy difícil. Él está muy lejos y lo único que nos queda es pedir colaboración a todo Río Gallegos para poder traer el cuerpo de Jona”, dijo.

El pedido tiene una razón íntima y poderosa: “Queremos que el cuerpo esté acá porque la mamá de Jona está acá, los hermanos están acá, los amigos están acá. Él es de Gallegos y queremos que sea velado con su gente”, sostuvo Estela, al tiempo que explicó que la familia todavía no contaba con un presupuesto final, pero que “nos dicen que es elevado”. En ese contexto, confirmó los canales de contacto y colaboración: alias: LEFLER.ES (a nombre de Estefanía Lefler) y los teléfonos 2966-212926 y 2966-212927 para consultas y coordinación.

La reconstrucción de las últimas horas también dejó estampas de una historia familiar atravesada por la distancia y los afectos. Según relató Estela Maris en LU12 AM680, “Jona estaba allá con su señora y sus dos nenas; el papá había viajado a visitarlo y gracias a Dios estaba allí para acompañar”. La madre del joven entrenador, en Río Gallegos, “se descompensó al recibir la noticia”, mientras los hermanos contuvieron el impacto entre trámites y llamados. “Se nos fue una persona querida, joven, que tenía muchos sueños. Él amaba el fútbol y daba todo por el fútbol”, resumió.

La ola de mensajes que inundó los muros y grupos de WhatsApp de clubes barriales y federados fue, para la familia, un abrazo colectivo: “Sabíamos que Jona era querido, pero con las redes fue demasiado. Se hizo querer mucho y eso es más que evidente”, reconoció.

Jonathan Mirol, ex entrenador de Junin del fútbol barrial de Río Gallegos.

El pedido solidario continúa, con un objetivo claro: que Río Gallegos pueda despedir a Jona como se merece. La familia insistió en que cualquier aporte, por mínimo que parezca, suma en una logística compleja y costosa por las distancias. “Con lo poco que sea, todo va sumando. Entre todos lo vamos a poder traer y vamos a poder decir gracias a todos los que ayudaron”, expresó la cuñada.