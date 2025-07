Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de un fin de semana sin actividad por las condiciones climáticas adversas en Río Gallegos, el Torneo Integral de Invierno retoma su marcha con la disputa de la cuarta fecha en Quinta División (categoría 2009/2010) y la tercera en Cuarta División (categoría 2007/2008). Los partidos se jugarán íntegramente en la cancha Enrique Pino, donde los clubes volverán a compartir la competencia en este certamen que cruza a equipos de la Liga de los Barrios y la Liga de Fútbol Sur.

El estado del campo de juego de la Cancha Enrique Pino el día de hoy.

El receso del último fin de semana se produjo tras la nevada intensa del miércoles 25, que dejó calles resbaladizas, techos cubiertos de blanco y una sensación térmica por debajo de los -10 grados. Frente a ese panorama, la organización resolvió priorizar la seguridad de jugadores y familias, suspendiendo momentáneamente la actividad. Ahora, con un leve mejoramiento del clima y el esfuerzo de los encargados del mantenimiento del campo de juego, la pelota volverá a rodar.

En Quinta División, la programación del sábado 5 de julio incluye cinco partidos. A las 12:30 abrirán la jornada Olimpia Blanco y Boxing, dos equipos del Grupo B que ya demostraron contundencia en fechas anteriores. Luego será el turno de Talleres vs. Belgrano (14:00), seguido por Unión Santacruceña vs. La Kuadra (15:20) en uno de los duelos más atractivos de la fecha, correspondiente al Grupo A. Halcones y Don Bosco jugarán desde las 16:40 por el Grupo B, y cerrarán la jornada 22 de Septiembre vs. Hispano Americano, a las 18:00. En esta oportunidad, Olimpia Negro queda libre.

Por el lado de Cuarta División, la fecha 3 se disputará el domingo 6 de julio. Desde las 12:00 se enfrentarán Belgrano y Unión Santacruceña, en lo que promete ser un duelo parejo. A las 13:30 jugarán Boxing vs. Hispano Americano, dos de los grandes animadores del torneo. Más tarde, Talleres se medirá con Don Bosco (15:00), Atlético Salta enfrentará a Boca (16:30) y a las 18:00 cerrarán la jornada Fátima y Palermo. Hasta ahora, Deportivo Chaco no ha presentado equipo en ninguna de las tres fechas iniciales, por lo que sus rivales fueron beneficiados con los puntos correspondientes.

El regreso del torneo no solo marca el reinicio de la competencia, sino también el esfuerzo colectivo de clubes, entrenadores y familias que, en plena temporada invernal, apuestan por la continuidad del deporte juvenil. Como se ha visto en jornadas anteriores, la diferencia de niveles entre algunos equipos no ha sido obstáculo para que todos los encuentros se desarrollen en un marco de respeto, formación y pertenencia.

En lo estrictamente deportivo, las fechas anteriores dejaron varias goleadas que comienzan a perfilar candidatos en ambas categorías. Boxing, por ejemplo, acumula resultados abultados en ambas divisiones, mientras que equipos como Talleres, Olimpia Blanco, Hispano y Palermo también mostraron solidez en distintas líneas.