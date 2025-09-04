Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección argentina mostró un nivel destacado y venció 3-0 a Venezuela, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi fue el gran protagonista del encuentro al convertir dos tantos, mientras que Lautaro Martínez selló la goleada con el tercero tras ingresar desde el banco.

El partido también representó el mejor homenaje para la Pulga, en su último encuentro oficial por Eliminatorias en su país.

En el Monumental, acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, el capitán escuchó visiblemente emocionado el himno nacional junto a sus compañeros, campeones del mundo.