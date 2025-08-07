Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con apenas 15 años y una historia de esfuerzo que conmueve, Aaron Unquen, joven taekwondista de Caleta Olivia, se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su vida: competir en la Copa del Mundo de Taekwondo 2026, que se celebrará en España. Campeón sudamericano en Paraguay 2024 y panamericano en Santiago de Chile 2025, Aaron no sólo carga con el peso de una bandera, sino también con la responsabilidad de representar a toda una comunidad que apuesta por sus sueños.

Lejos de los grandes centros deportivos y sin estructuras institucionales que lo respalden económicamente, Aaron entrena bajo la guía del sabomin Fernando Tapia en la Asociación Pingüinera “Pinino” Tapia, una organización que se autogestiona y que ha sido cuna de múltiples talentos del taekwondo santacruceño. A través de rifas, ventas y la solidaridad barrial, el equipo ha logrado, una y otra vez, llevar a sus atletas a competencias nacionales e internacionales. Este caso no es la excepción.

“Práctico taekwondo desde que tengo 3 años. Este año fui campeón panamericano y el año pasado campeón sudamericano. Ahora me toca mi primer Mundial”, escribió Aaron en sus redes sociales, acompañado de una propuesta tan sincera como contundente: busca sponsors o personas que puedan colaborar con recursos que le permitan costear pasajes, estadía e inscripción al torneo. “Todo lo recaudado será destinado exclusivamente a cubrir los gastos del viaje”, aseguró.

La asociación a la que pertenece no permite el ingreso de dinero a nombre personal, por lo que la modalidad de recaudación debe ser clara y transparente. Por eso, este sábado 9 de agosto organizó una venta de empanadas caseras en el Barrio 3 de Febrero (Antártida Argentina 761), con un mensaje que resume el espíritu de su campaña: “Con tu compra estás apoyando un sueño hecho a fuerza, disciplina y corazón”.

Aaron no está solo. Detrás de cada logro hay una red de vecinos, familiares y compañeros que empujan, que cocinan, que imprimen bonos y que hacen visible lo que otros, a veces, ignora: el talento necesita oportunidades. “No solo están apoyando a un joven deportista, sino también apostando a los sueños y valores que el deporte siembra en los chicos de nuestra comunidad”, escribió con orgullo.

La invitación está hecha. Quienes deseen colaborar con premios, productos o servicios que puedan ser utilizados para rifas o ventas, pueden comunicarse con los números 2974762501 o 2974322485. A cambio, Aaron ofrece difundir el nombre de cada comercio o persona en sus redes, eventos y actividades vinculadas al Mundial.

En tiempos donde muchas noticias sobre el deporte argentino giran en torno a crisis económicas y falta de apoyo, historias como la de Aaron Unquen se vuelven faros de esperanza. Desde el sur, con humildad y constancia, un joven campeón camina rumbo al Mundial llevando consigo el sueño de toda una ciudad. Y quizás, con un poco de ayuda, también el de un país que todavía cree en sus jóvenes.