Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este domingo 8 de febrero sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 424, y terminó con la muerte de un conductor. El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana en un tramo comprendido entre las localidades bonaerenses de Gonzales Chaves y Benito Juárez.

El siniestro vial involucró a un automóvil Volkswagen Voyage y a un camión Mercedes-Benz. De acuerdo con las primeras pericias confirmada por fuentes policiales y publicada por el medio La Voz del Pueblo, el conductor del vehículo menor impactó contra dos carpinchos que se encontraban sobre la calzada y, al intentar esquivarlos, perdió el control del rodado.

Tras la maniobra para evitar a los animales, el Volkswagen Voyage cruzó de carril y chocó de manera violenta contra el camión que circulaba por la Ruta 3. Como consecuencia del fuerte impacto, el único ocupante del auto murió en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo para salvarle la vida.

Personal policial, bomberos y equipos de asistencia médica acudieron rápidamente al sitio del accidente. Los profesionales constataron el fallecimiento del conductor del automóvil y trabajaron para asegurar la zona y permitir las tareas de peritaje.

El estado del camionero

El conductor del camión Mercedes-Benz sufrió golpes leves producto del choque, aunque no necesitó traslado a un centro de salud. Las autoridades indicaron que se encontraba fuera de peligro y prestó declaración ante la Policía.

Durante varias horas, el tránsito en la Ruta Nacional 3 presentó demoras y circulación reducida, ya que los efectivos realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y ordenar el flujo vehicular en la zona.

Datos reservados

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad ni el lugar de origen de la víctima fatal. La investigación quedó en manos de la Policía y de la Justicia, que buscan establecer las circunstancias exactas del accidente y confirmar la secuencia de los hechos.