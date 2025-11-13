Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con cobertura especial de La Opinión Austral, la Unión Industrial Argentina (UIA) inauguró este jueves su 31ª Conferencia Industrial, bajo el lema “El futuro se produce hoy”. El encuentro reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y economistas para debatir sobre el futuro productivo del país.

El presidente de la Conferencia, Martín Cabrales, afirmó que la Argentina “tiene una gran oportunidad a partir del 10 de diciembre” para encarar “un montón de transformaciones” largamente postergadas. En diálogo con este medio, Cabrales definió el inicio del evento como “un día feliz”, al destacar el récord de inscriptos, anunciantes y la amplia participación de jóvenes.

“La modernización laboral es fundamental para combatir la terrible informalidad que afecta a la Argentina”, sostuvo Cabrales, quien remarcó que “la carga tributaria es terrible” y que la falta de empleo registrado “solo perjudica al trabajador”.

Según explicó, la flexibilización laboral permitiría “formalizar” a miles de trabajadores informales y “crear más fuentes de empleo necesarias”. En ese sentido, subrayó que las reformas deben surgir “del Congreso y el Poder Legislativo”, aunque la industria apoyará las transformaciones que considere convenientes.

Respecto de la situación del consumo, Cabrales señaló que, tras meses difíciles, ya se observan señales de recuperación: “Estamos despegando en este momento. Hay mucha expectativa. Después de tanta inflación y tasas altas, se está sincerando la economía y eso va a traer más consumo. Si se dan las reformas, va a haber más trabajo y más crecimiento”, aseguró.

Finalmente, el dirigente industrial reivindicó el rol del sector productivo como motor del desarrollo nacional: “La industria es crecimiento, educación, trabajo y salud. Donde hay industria, mejora la calidad de vida”, concluyó.

La conferencia se desarrolla en el CEC de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con la participación de figuras como Luis Caputo, Martín Menem, Paolo Rocca, Daniel Hadad y Rogelio Frigerio, entre otros. Durante toda la jornada, La Opinión Austral realiza una cobertura especial con transmisiones, testimonios y análisis en vivo desde el lugar.