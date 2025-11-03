Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de 17 años, AC/DC regresa a la Argentina con su gira mundial “Power Up Tour”, y los fanáticos ya pueden empezar a prepararse para vivir un espectáculo histórico en el Estadio River Plate. La legendaria banda australiana de rock se presentará en marzo de 2026, acompañada por The Pretty Reckless como banda invitada.

La noticia generó un auténtico furor entre los fanáticos, que rápidamente llenaron las redes sociales de mensajes y recuerdos de los tres shows históricos en River Plate en 2019.

AC/DC llega al país manteniendo intacta la potencia, el sonido y la energía que los hizo legendarios. La formación actual incluye a Angus Young en guitarra líder, Brian Johnson en la voz, Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. Juntos, prometen un show cargado de himnos eternos que marcaron generaciones, demostrando que medio siglo después de su formación, siguen siendo imparables.

Entradas, fechas y todo lo que tenés que saber para no quedarte afuera

La gira sudamericana incluirá tres shows en São Paulo y uno en Santiago de Chile, con posibilidad de sumar más fechas. En Buenos Aires, el único show confirmado hasta el momento es el 23 de marzo de 2026 en el estadio de River Plate.

Las entradas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre a las 10:00 a través de All Access, y se espera una verdadera avalancha de compras. La organización advierte que la demanda será altísima, por lo que los fanáticos deberán estar atentos para asegurar su lugar en una noche histórica.

El Estadio River Plate volverá a ser el epicentro del rock con pogos, saltos y guitarras eléctricas que harán vibrar a toda Argentina. AC/DC regresa y promete un espectáculo que quedará en la memoria de todos los asistentes.