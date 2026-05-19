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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al árbitro para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, que se disputará este domingo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Yael Falcón Pérez será quien dirija el duelo, acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. En tanto, Luis Lobo Medina actuará como cuarto árbitro. Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR y Salomé Di Iorio será la AVAR.

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano en el Kempes.

River llega a este encuentro tras el valioso triunfo como local por 1-0 ante Rosario Central, con gol de penal de Facundo Colidio en el segundo tiempo. De esta manera, el conjunto de Eduardo Coudet buscará su trigésimo noveno título de Primera División para consolidarse como el máximo ganador del fútbol argentino.

Belgrano de Córdoba, por su parte, viene de superar por penales a Argentinos Juniors en un partido muy disputado, tras igualar sobre la hora y quedarse con una infartante definición desde los doce pasos. El equipo comandado por Ricardo Zielinski, que cuenta con Lucas Zelarayán como principal figura, intentará conquistar por primera vez el título en la máxima categoría.