Confirmaron que el cuerpo hallado en la playa Chile es del adolescente argentino que había sido arrastrado por la corriente Las autoridades chilenas confirmaron que el cuerpo hallado frente a la costa de La Serena pertenece al adolescente sanjuanino que murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente. Tenía 17 años e ingresó al mar junto a sus hermanos y primos, quienes lograron ser rescatados a tiempo.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades de Policía de Investigaciones de Chile confirmaron este viernes que el cuerpo encontrado frente a la playa de La Serena corresponde al adolescente argentino de 17 años, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, quien había desaparecido el pasado 17 de noviembre tras ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba en el mar junto a su familia.

El anuncio estuvo a cargo del jefe de la prefectura de Elqui, Jaime Lazo, quien detalló que la identificación se logró mediante peritajes científicos realizados en colaboración con la Armada de Chile, tras el hallazgo del cuerpo por personal naval en el sector de Cuatro Esquinas.

Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino arrastrado por la corriente en Chile.

Según señaló Lazo, los equipos de la Brigada de Homicidios La Serena junto al Laboratorio de Criminalística Regional confirmaron la identidad del cuerpo mediante pericias dactiloscópicas en terreno. “Logramos establecer científicamente que corresponde al adolescente argentino desaparecido el 17 de noviembre en el mar”, indicó el prefecto.

El cuerpo fue divisado durante un patrullaje habitual de fiscalización pesquera realizado por la Lancha Servicio General Coquimbo, a aproximadamente 650 metros al oeste de la playa Cuatro Esquinas, una de las zonas clave del operativo inicial de búsqueda.

El momento en que rescataban a sus hermanos y primos

Más de 10 días de búsqueda intensa

El operativo de rescate se inició minutos después del accidente, ocurrido el 17 de noviembre, cuando Alejandro ingresó al agua junto a sus hermanos, primos y otros familiares. Si bien lograron ser rescatados por un vecino del sector —cuyo nombre no fue difundido—, el adolescente sanjuanino fue el único que quedó atrapado en la corriente.

Durante los siguientes días, el operativo reunió a múltiples organismos y sectores de la comunidad, entre ellos Bomberos de Chile, pescadores de Coquimbo, cuadrillas de rescate terrestre, cobertura aérea con drones y aeronaves dispuestas por la Armada de Chile.

La búsqueda oficial fue cerrada el lunes 24 de noviembre, aunque se mantuvieron patrullajes aleatorios a cargo de la Autoridad Marítima de Coquimbo, encabezados por el capitán del puesto de mando, Daniel Sforza.

Ceremonia de despedida familiar

Tras conocerse el cierre del operativo oficial, la familia del adolescente organizó una ceremonia íntima en la misma costa donde fue visto por última vez. Vecinos, amigos y seres queridos encendieron velas, arrojaron flores al mar y colocaron imágenes del joven en homenaje.

El capitán de puerto de Coquimbo, Capitán Sarzosa, transmitió el mensaje oficial a la familia: “La esperanza de encontrarlo con vida ya no es posible. Solo resta esperar un resultado positivo en futuros patrullajes aleatorios”.

La desaparición y posterior confirmación del fallecimiento de Alejandro generó gran impacto tanto en la comunidad argentina —especialmente en la provincia de San Juan— como en la región de Coquimbo en Chile. Los familiares expresaron su agradecimiento a todos los equipos involucrados por el apoyo humano y profesional durante los días de incertidumbre.