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El Poder Ejecutivo confirmó este lunes el pago de un bono extraordinario remunerativo para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad. La medida fue establecida mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

El beneficio consiste en una suma fija de $50.000 por persona, de carácter excepcional y por única vez, de acuerdo a lo informado a través del boletín oficial. Se abonará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026. Al no ser un incremento salarial, no se incorpora al sueldo básico ni modifica las escalas vigentes, funcionando como un refuerzo económico directo.

Según explicó el Gobierno, el objetivo es preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones del personal alcanzado, en el marco de la política de actualización de ingresos que se viene aplicando durante el corriente año, y garantizar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación que exige el servicio.

Quiénes perciben el bono

Por el Decreto 695/2026 (Fuerzas Armadas):

– Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas

– Personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales

– Personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Por el Decreto 696/2026 (Fuerzas de Seguridad Federales):

– Personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, incluidos los alumnos

– Personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina

– Personal en actividad de la Policía Federal Argentina

– Personal en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluidos los alumnos

– Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal, incluidos los alumnos

– Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional

El pago se hará efectivo en los mismos días de cronograma de cobro de haberes del mes de agosto, sin trámite ni solicitud previa. Es decir que se acreditará automáticamente junto al sueldo.