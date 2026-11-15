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Autoridades confirmaron que 30 personas resultaron heridas y una murió por la explosión y el incendio registrados el viernes en Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Siete de los heridos permanecían en estado grave, según el último parte oficial compartido por medios nacionales.

El estallido ocurrió a las 10:52 en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial. Según informó el Municipio, una máquina tuneladora de la empresa contratista Exgadet dañó un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de la red. La rotura se habría producido a las 9:44, más de una hora antes de la explosión.

Personal especializado trabajando en el área. FOTO: CRÓNICA TV

El fuego alcanzó varios locales sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen. Bomberos y equipos de emergencia evacuaron el área, incluidos comercios, un geriátrico y una escuela. Las llamas estaban circunscriptas al sector afectado y al personal de MetroGAS le llevó tiempo controlar la fuga.

De las 30 personas heridas, seis fueron derivadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita y una al Hospital Narciso López, en estado grave. Otras 13 quedaron en observación, fuera de peligro, y 10 recibieron el alta médica. Una persona fue hallada desorientada durante un rastrillaje y el aviso por otra supuesta desaparición resultó ser una falsa alarma.

La destrucción fue total en el área donde ocurrió la explosión. FOTO: CRÓNICA TV

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 6 descentralizada, conducida por la fiscal Yanina Estévez. En una primera medida, dispuso la demora de dos directivos de MetroGAS, aunque aclaró que no estaban detenidos y que permanecían a disposición de las diligencias preliminares.

En el operativo participaron bomberos de Lanús y de localidades cercanas, personal de Defensa Civil, la Policía bonaerense, la Cruz Roja y equipos sanitarios. El ente regulador informó que sigue la evolución del caso y que realizará las auditorías correspondientes para poner sus resultados a disposición de la Justicia.