Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Roger Waters, fundador de Pink Floyd y activista por los derechos humanos, se manifestó respecto a los violentos hechos que suceden a diario en la Franja de Gaza y criticó a los gobiernos que guardan silencio o lo validan.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, Waters escupió el nombre de Javier Milei junto con los de otros líderes de derecha del mundo como Benjamín Netanyahu, Donald Trump, Daniel Noboa: “Este es el fin para ustedes, y la gente como ustedes”.