Las gestiones por el conflicto que mantiene paralizada la pesca de langostino en aguas nacionales habría vuelto a fracasar. Según informó el medio ADN SUR, las negociaciones entre el sector empresario y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) habrían terminado de manera abrupta.

El encuentro de este miércoles, realizado en la Secretaría de Trabajo, no sirvió para acercar posturas. Según informaron fuentes del sector a otro de los sitios informativos, en este caso el especializado Parte de pesca, las empresas expusieron que los beneficios fiscales planteados por el Gobierno nacional no alcanzan para revertir la rentabilidad negativa que enfrenta la actividad.

Los empresarios sostienen que por el precio y la carga fiscal y laboral, la actividad no es rentable.

Como contrapartida habrían presentado otras opciones, como la modificación de los valores de referencia del Sueldo Complementario por Producción con un precio de dólar de $ 850. Ante esa situación, los representantes del SOMU se opusieron y reiteraron que no están dispuestos a aceptar modificaciones en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Ante la falta de una solución, el sector gremial analiza realizar nuevas protestas, lo que incluiría retomar los cortes de ruta realizados en distintos puntos de Puerto Madryn. Fuentes del sector informaron a AND SUR que este jueves se realizará una asamblea en el SOMU.

Por su parte, según informó Canal 12, después del encuentro circuló entre los trabajadores un audio grabado por un dirigente gremial. “Se terminó la reunión, muchachos. No hubo arreglo, no aceptaban nada. Se levantaron todos y los dejaron ahí a los empresarios, a las cámaras. Acá en Madryn se repudrió todo. En un ratito empiezan los cortes de ruta, no se deja salir a nadie ni trabajar las plantas”, alertó el mensaje.

Los gobernadores Ignacio Torres y Claudio Vidal preocupados por la situación de la pesca.

El martes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), habían mostrado preocupación por la dilación del conflicto que comenzó el 17 de marzo, con la paralización de toda la flota tangonera, por decisión de las empresas, advirtiendo la inviabilidad de salir a pescar con los actuales costos laborales y fiscales.

“Estamos en un momento donde tenemos que garantizar la paz social”, expresó “Nacho” Torres y añadió que “no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la Nación actúe; debemos liderar el proceso y buscar un acuerdo que beneficie a todos”. En tanto, Claudio Vidal había afirmado: “La pesca no puede seguir paralizada” y reiteró que “desde las provincias patagónicas planteamos propuestas concretas para sostener el empleo y garantizar la continuidad de la actividad en condiciones justas para todos, pero todavía no se llega a un acuerdo de todas las partes”.