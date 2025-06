Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes a las 11:00 horas, en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación en Buenos Aires, se llevó a cabo la audiencia de partes para tratar de encontrar una solución al conflicto pesquero del sector langostinero que tiene en jaque a la zafra del crustáceo en el mar patagónico.

La cita, que reunió a representantes del gobierno nacional, gremios, cámaras empresariales, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres y de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue la instancia central para buscar un acuerdo que permita destrabar el conflicto que afecta a cientos de trabajadores y a las economías regionales vinculadas a la pesca del langostino. También fueron parte los intendentes Gustavo Sastre de Puerto Madryn y Juan Martínez de Puerto Deseado.

La reunión se llevó adelante en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Extenso conflicto

El conflicto pesquero comenzó el 17 de marzo, con la paralización de toda la flota tangonera, por decisión de las empresas, advirtiendo la invabilidad de salir a pescar con los actuales costos laborales y fiscales.

A fines de mayo, debía abrirse la principal zafra del langostino con una prospección en la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), pero no hubo barcos para hacerlo. Las empresas reclaman un cambio en el Convenio Colectivo para “volver real” el sueldo por producción que cobran los embarcados. Los gremios rechazaron el planteo de reducción salarial, al tiempo que admitieron que podrían aceptar, como mucho, que dicho plus sea no remunerativo pero al mismo valor que en la actualidad.

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres y de Santa Cruz, Claudio Vidal estuvieron acompañados por el intendente Gustavo Sastre de Puerto Madryn y Juan Martínez de Puerto Deseado.

Garantizar la paz social

Antes de la reunión, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó en diálogo con Radio 3 la importancia de alcanzar un acuerdo que garantice un desarrollo ordenado de la temporada pesquera. Torres afirmó: “Estamos en un momento donde tenemos que garantizar la paz social”, resaltando la necesidad de unidad entre los diferentes niveles de gobierno, gremios y empresarios.

Añadió que “no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la Nación actúe; debemos liderar el proceso y buscar un acuerdo que beneficie a todos”. La postura del mandatario refleja la urgencia de una solución que permita reactivar la actividad, vital para la economía regional.

El gobernador Claudio Vidal calificó de “tensa” a la reunión mantenida este martes por el conflicto pesquero.

Tensa reunión

Por su parte, Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, tras el encuentro, destacó en su posteo en redes sociales que la reunión fue “tensa” y que se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles para esperar una nueva propuesta por parte de las cámaras empresariales.

El mandatario enfatizó que “la pesca no puede seguir paralizada” y reiteró que “desde las provincias patagónicas planteamos propuestas concretas para sostener el empleo y garantizar la continuidad de la actividad en condiciones justas para todos, pero todavía no se llega a un acuerdo de todas las partes”.

Daño económico

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, también expresó su preocupación por la situación. En su posteo afirmó que durante la reunión en Buenos Aires “se dejó en claro la necesidad urgente de las familias y el daño que la situación está generando en toda la comunidad”.

Sastre aseguró que, aunque las limitaciones municipales impiden decisiones directas sobre el conflicto, desde su gestión harán todo lo posible para que la problemática se resuelva “por el bien de todos los madrynenses”.

La flota tangonera se mantiene en puerto desde el 17 de marzo, denunciando la falta de rentabilidad.

¿Qué se discutió?

Las conversaciones durante la reunión giraron en torno a la propuesta empresarial de implementar un esquema salarial mixto, que incluye componentes no remunerativos, y la posibilidad de comenzar la prospección en la ZVPJM, en función de las condiciones biológicas del recurso. La discusión también abordó aspectos relacionados con la homologación de acuerdos por parte de la Secretaría de Trabajo, una instancia que podría habilitar la prospección y, en consecuencia, la apertura de la temporada.

Luego de varias horas de negociación, las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio por 24 horas, Se espera que las Cámaras, ante el rechazo de los gremios, replantee la propuesta que había oficializado el viernes pasado, de tal forma que pueda ser aceptada.

La expectativa está puesta en encontrar un punto de equilibrio que permita reactivar la actividad pesquera sin comprometer la bienestar de los trabajadores ni la sustentabilidad del recurso. De lograrse, la prospección podría comenzar en los próximos días.

Ya se perdió el 20% del período principal de capturas del crustáceo.

Perspectivas y desafíos

El conflicto pesquero del langostino ha puesto en relieve las tensiones entre la necesidad de explotar un recurso estratégico para la economía nacional y la sustentabilidad de la actividad. La temporada, que es crucial para las provincias patagónicas, sigue pendiendo de un hilo, y ya evaporó el 20% del tiempo que dura la zafra. De ahí que encontrar una salida al conflicto será determinante para evitar mayores perjuicios económicos y sociales.

La reunión de este martes, en la Secretaría de Trabajo de la Nación fue un paso inicial en ese proceso, que por ahora no está cerca de definirse y de extenderse pondría en peligro gran parte o la totalidad de la zafra. Un cuarto intermedio por 24 horas, como el decido, da cuenta de que hay intención de las partes de seguir negociando con responsabilidad y buscando un acuerdo que beneficie a todos los actores involucrados.

El compromiso y la flexibilidad de las autoridades nacionales, los gobiernos provinciales, los gremios y las empresas será crucial para lograr una solución definitiva. Ahora la mirada está en la próxima cita: este miércoles a las 11:00 horas en la sede de la Secretaría de Trabajo.