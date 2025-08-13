Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sindicato de Camioneros de Río Negro inició este miércoles un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza afecta el ingreso a yacimientos de Tecpetrol, Shell y Total Energies en Vaca Muerta, en reclamo por salarios e indemnizaciones impagas a 160 trabajadores despedidos de la empresa NRG Argentina, una de las principales proveedoras de arena.

Desde las 6 de la mañana, los bloqueos se concentran en el yacimiento Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, y en accesos de Añelo, donde se impide la circulación de vehículos pesados hacia áreas de Shell y Total.

“Las operadoras son responsables solidarias y deben hacerse cargo de lo que les corresponde por ley”, sostuvo Gustavo Sol, secretario general del gremio en Río Negro. Según el sindicato, cada trabajador tiene una acreencia cercana a los $15 millones en concepto de haberes y aguinaldo, sin contar la indemnización.

El conflicto se enmarca en la crisis financiera que atraviesa la empresa NRG Argentina, principal proveedora de arena para fractura en la formación, que el 5 de junio solicitó concurso preventivo de acreedores. La compañía, con sede en Allen, Río Negro, declaró un pasivo de $710.000 millones frente a activos por $650.000 millones, lo que arroja un patrimonio neto negativo de $60.000 millones y una nómina de más de 500 acreedores.

Las petroleras involucradas ya manifestaron su predisposición para saldar las deudas laborales, aunque insisten en que los pagos se canalicen a través de una cuenta judicial, como exige el proceso concursal. En cambio, NRG pretende que se acrediten directamente en sus cuentas, a pesar de los embargos vigentes por causas penales y financieras que involucran a sus directivos.

El gremio señala que las conciliaciones obligatorias dictadas por las Secretarías de Trabajo de Río Negro y Neuquén no lograron destrabar la situación. Las propuestas empresariales, que rondaron los $1,2 millones por trabajador a cambio de renunciar a futuros reclamos judiciales, fueron rechazadas por considerarse “extorsivas”.