El sindicato de Camioneros de Río Negro inició este miércoles un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza afecta el ingreso a yacimientos de Tecpetrol, Shell y Total Energies en Vaca Muerta, en reclamo por salarios e indemnizaciones impagas a 160 trabajadores despedidos de la empresa NRG Argentina, una de las principales proveedoras de arena.
Desde las 6 de la mañana, los bloqueos se concentran en el yacimiento Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, y en accesos de Añelo, donde se impide la circulación de vehículos pesados hacia áreas de Shell y Total.
“Las operadoras son responsables solidarias y deben hacerse cargo de lo que les corresponde por ley”, sostuvo Gustavo Sol, secretario general del gremio en Río Negro. Según el sindicato, cada trabajador tiene una acreencia cercana a los $15 millones en concepto de haberes y aguinaldo, sin contar la indemnización.
El conflicto se enmarca en la crisis financiera que atraviesa la empresa NRG Argentina, principal proveedora de arena para fractura en la formación, que el 5 de junio solicitó concurso preventivo de acreedores. La compañía, con sede en Allen, Río Negro, declaró un pasivo de $710.000 millones frente a activos por $650.000 millones, lo que arroja un patrimonio neto negativo de $60.000 millones y una nómina de más de 500 acreedores.
Las petroleras involucradas ya manifestaron su predisposición para saldar las deudas laborales, aunque insisten en que los pagos se canalicen a través de una cuenta judicial, como exige el proceso concursal. En cambio, NRG pretende que se acrediten directamente en sus cuentas, a pesar de los embargos vigentes por causas penales y financieras que involucran a sus directivos.
El gremio señala que las conciliaciones obligatorias dictadas por las Secretarías de Trabajo de Río Negro y Neuquén no lograron destrabar la situación. Las propuestas empresariales, que rondaron los $1,2 millones por trabajador a cambio de renunciar a futuros reclamos judiciales, fueron rechazadas por considerarse “extorsivas”.
