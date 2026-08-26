Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, en sesión de la Cámara de Diputados de la Nación los bloques de la oposición intentaron que se vote el apartamiento del reglamento para introducir el tratamiento de al menos dos iniciativas que contemplaban la situación de los argentinos y argentinas que se encuentran en situación de mora y sobreendeudamiento.

Aunque podría decirse que perdieron porque se requería una mayoría de dos tercios para que se traten, el resultado dejó una señal política incómoda para el Gobierno. Es que la oposición logró reunir 133 votos y quedó en condiciones de forzar una futura sesión especial para abrir el debate en las comisiones de Finanzas y Presupuesto.

El dato es una señal de alerta para la Libertad Avanza porque la mayoría opositora no quedó limitada a Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda.

También se sumaron bloques provinciales que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo y que ahora decidieron acompañar el reclamo para que se discuta el aumento del endeudamiento de millones de argentinos.

José Luis Garrido, diputado nacional de “Por Santa Cruz”, votó junto con el oficialismo.

Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad aportaron 14 votos a favor de los pedidos de tratamiento sobre tablas. La UCR, el MID y Producción y Trabajo, en cambio, optaron por abstenerse.

Con ese escenario, Unión por la Patria y Provincias Unidas buscarán ahora avanzar con una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre y emplazar a las comisiones para que comiencen a discutir los proyectos sobre endeudamiento familiar.

El endeudamiento por billeteras virtuales está en el centro de la escena política y económica.

La jornada dejó así una advertencia política para la Casa Rosada. Aunque La Libertad Avanza consiguió impedir el tratamiento inmediato de los proyectos, no pudo evitar que se consolidara una mayoría parlamentaria dispuesta a poner el tema nuevamente en el centro de la agenda.

El oficialismo reunió 107 votos: 94 correspondieron a La Libertad Avanza, 12 al PRO y uno a Por Santa Cruz, el diputado José Luis Garrido. La oposición, en cambio, alcanzó 133 adhesiones, una cifra que supera con holgura los 129 legisladores necesarios para abrir una sesión especial.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a millones de hogares y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora. (Con información de Noticias Argentinas).