Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mar del Plata amaneció conmocionada por la muerte de José Marcelo Moscuzza, de 37 años, joven dirigente del Club Atlético Aldosivi e integrante de una de las familias más reconocidas de la ciudad por su trayectoria en la industria pesquera.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles, sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 166, en jurisdicción del partido bonaerense de Lezama. Según las primeras informaciones, el vehículo que conducía perdió el control, volcó y cayó dentro de un zanjón ubicado a la vera de la ruta.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Lezama, personal de Policía Vial, ambulancias del sistema de emergencias local y efectivos de Policía Científica, quienes confirmaron el fallecimiento en el acto del único ocupante del auto.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no hubo intervención de otros vehículos. Los peritajes preliminares apuntan a que el asfalto mojado y la escasa visibilidad por la neblina podrían haber contribuido al despiste, aunque las causas exactas aún se encuentran bajo análisis.

José Moscuzza era hijo de José Moscuzza padre, fundador del Grupo Moscuzza, empresario emblemático del sector pesquero marplatense y presidente honorario de Aldosivi. El joven, muy querido en el ámbito deportivo y empresarial, también participaba activamente en la comisión directiva del club del Puerto.

La noticia provocó profunda consternación en Mar del Plata, especialmente entre dirigentes, hinchas y trabajadores del sector pesquero, que manifestaron su dolor en redes sociales y medios locales.

“Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Que descanse en paz”, expresaron desde distintas instituciones vinculadas al deporte y la comunidad portuaria.