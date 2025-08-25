Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Kimberly Morel (5), entró por guardia la tarde del sábado por la guardia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con una infección agravada por lo que fue asistida de inmediato. En un primer momento, personal médico detectó signos de lesiones en su zona genital, evidentes signos de desnutrición y otitis avanzada por lo que solicitaron la intervención El Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se investigó si podían corresponder a un caso de abuso, pero como los estudios iniciales no fueron concluyentes, la investigación sobre las causas del deceso continúa abierta.

En este contexto, la madre y concubino de la niña fueron detenidos por la investigación en curso, luego fueron liberados.

Autopsia al cuerpo de Kimberly Morel

Según los informes preliminares, los encargados de la investigación determinaron que las lesiones en la zona genital no corresponden a una agresión sexual sino a un problema de salud. A su vez, este informe no expuso signos de abuso sexual o maltrato físico pero sí confirmó el cuadro avanzado de desnutrición que presentaba Kimberly. La investigación sigue abierta y se esperan estudios complementarios. Las lesiones en la parte genital eran producto de una dermatitis.

También, aclararon que esperan otros estudios complementarios y la causa sigue abierta desde la denuncia del último sábado.

Caso Kimberly, investigación abierta

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Rosario, que deberá determinar las condiciones exactas del fallecimiento y evaluar la situación de las hermanas. Mientras tanto, los parientes en Misiones reclaman respuestas y garantías sobre la custodia de las menores, en un clima de dolor e incertidumbre.

Familiares preocupados por las dos hermanas Kimberly

Desde Eldorado, Misiones, la familia paterna expresó su dolor y la incertidumbre que atraviesan. Angélica Morel, tía de la víctima, relató que Kimberly y sus hermanas se habían mudado a Rosario junto a su madre hacía casi una década, tras el fallecimiento del padre de las niñas hace cuatro años. “Nos enteramos de la muerte por una pariente que viajaba a Rosario. Nos dijo que habían detenido a la mamá de Kimberly, pero después no supimos más nada”, explicó Angélica.

La familia manifestó preocupación por la situación de las dos hermanas mayores de la niña, Maira y Belén, quienes quedaron al cuidado de una tía materna.