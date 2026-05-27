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Argentores Federal y el Consejo Profesional de Radio de Argentores convocan al Certamen de Relato Patagónico para Podcast, dirigido a autores de la región patagónica, con el fin de estimular la escritura y la creación de contenidos para este formato.

El tema es libre, siempre y cuando la Patagonia sea el escenario principal del relato. Las obras deben ser originales e inéditas, y no haber sido premiadas en otros concursos ni estar pendientes de fallo en certámenes similares.

El relato puede ser de cualquier género: drama, humorístico, terror, policial, etc.

Formato y extensión

Formato de Guion: Los relatos deben presentarse como guion para podcast, incluyendo diálogos y las acotaciones sonoras pertinentes (música, efectos, ambientes).

Presentación: Escrito en tipografía Arial 12 con interlineado doble.

Extensión: Mínimo de 2 hojas y máximo de 10 hojas.

Los trabajos se recibirán únicamente por correo electrónico a la dirección: cradio@argentores.org.ar

El envío deberá contener dos archivos adjuntos en formato PDF:

Obra: contendrá el título de la obra y el seudónimo del autor. (No debe figurar el nombre real en este archivo).

Datos personales: contendrá el seudónimo, título de la obra, nombre y apellido real, DNI, domicilio, localidad, provincia de residencia, teléfono de contacto y correo electrónico.

Las inscripciones se recibirán hasta el lunes 6 de julio de 2026, inclusive.

Se otorgará un primer premio de $800.000 (ochocientos mil pesos). El jurado, integrado por personalidades de reconocida trayectoria designadas por el Consejo Profesional de Radio de Argentores, podrá otorgar menciones honoríficas si lo considera pertinente. El fallo será inapelable.