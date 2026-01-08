Contrabando de celulares: detuvieron a dos mujeres que ocultaban más de 100 telefonos en el motor de su auto Volvían desde Paraguay hacia Buenos Aires cuando fueron interceptadas en un control policial en Entre Ríos. El cargamento está valuado en más de 25 millones de pesos.

La Policía de Entre Ríos desarticuló una importante maniobra de contrabando de celulares protagonizada por dos mujeres de 54 y 22 años, quienes regresaban desde Paraguay hacia la ciudad de Buenos Aires. Durante un control de rutina, los efectivos descubrieron que transportaban más de 100 teléfonos móviles ocultos dentro del vehículo, incluso sobre el motor.

Las mujeres se desplazaban en un Volkswagen Taos tras pasar unos días de descanso en Paraguay. Según fuentes policiales, aprovecharon el viaje para comprar celulares a bajo costo con la intención de revenderlos en Argentina.

El procedimiento se realizó cuando personal policial detuvo el vehículo para una inspección de rutina. Al abrir el baúl, uno de los efectivos notó que la tapicería estaba mal colocada, un detalle que encendió las alarmas.

Al retirar la tapicería, los policías encontraron un importante lote de teléfonos celulares escondidos. Sin embargo, el hallazgo más impactante llegó al profundizar la requisa: el grueso del cargamento estaba oculto sobre el motor del vehículo, una modalidad poco común pero cada vez más utilizada para el contrabando.

Secuestro millonario

El operativo, realizado bajo la órbita del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, culminó con el secuestro de los dispositivos, cuyo valor supera los 25 millones de pesos.

Ambas mujeres fueron imputadas por contrabando y quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar si forman parte de una red mayor de comercialización ilegal de tecnología.

Las autoridades destacaron que este tipo de maniobras se repite con frecuencia en rutas del litoral argentino, donde los controles buscan frenar el ingreso ilegal de mercadería desde Paraguay, especialmente celulares, electrónicos y perfumes.