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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía Nacional ha intensificado el control sobre la asignación de beneficios tarifarios de electricidad y gas. Mediante herramientas de geolocalización y análisis de datos, el Estado pudo identificar y rechazar solicitudes de registro irregulares.

Se trata de un total de 17.843 pedidos correspondientes a usuarios residentes en zonas de altos ingresos, como el barrio de Puerto Madero de Buenos Aires, y varias urbanizaciones cerradas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Córdoba.

El sistema implementado busca evitar la asignación indebida de recursos públicos a hogares que tienen una clara capacidad de pago. Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), imágenes satelitales y patrones cruzados de proveedores de servicios y entidades reguladoras, las autoridades lograron detener estas solicitudes.

Los datos resaltados indican que se ha detectado una conducta repetida: 1.508 números de documentos han intentado registrarse entre dos y cinco veces desde julio de 2025, a pesar de haber sido identificados previamente como no elegibles para recibir el subsidio.

Neuquén bajo la lupa

En consonancia con esta política de segmentación, la Secretaría de Energía dictó la Disposición 11/26, en virtud de la cual se incorporó al esquema de georreferenciación a Neuquén. Esta medida permitirá excluir del estándar y otorgar el beneficio a aproximadamente 500 usuarios que residen en zonas de alta capacidad contributiva dentro de la provincia, hasta que continúen percibiendo el bono.

La inspección en Neuquén se llevó a cabo cruzando la información de las urbanizaciones cerradas —obtenida a través de imágenes satelitales y el Portal Poblaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-ODSA-UCA)— con los estándares de las distribuidoras locales EPEN, las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y Plottier, junto con la Entidad Nacional Reguladora de Gas y Electricidad (ENReGE).