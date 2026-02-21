Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los controladores aéreos confirmaron este sábado nuevas medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales, según informaron los representantes gremiales.

A través de un comunicado, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) detalló el cronograma del paro, que se extenderá durante tres horas por jornada y alcanzará a todos los vuelos.

Cuándo será el paro

La protesta comenzará el jueves 26 y se prolongará hasta el lunes 2 de marzo. El jueves 26 se realizará de 15 a 18; el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1, de 9 a 12; y el lunes 2 concluirá con un cese de actividades entre las 5 y las 8.

La decisión se tomó luego haber finalizado el período de conciliación obligatoria, que terminó veinte días atrás sin acuerdo entre las partes.

En el comunicado, los voceros del sindicato señalaron que se trata de una “medida legítima de acción sindical” que sólo afecta “despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida”.

Además, aclararon que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y búsqueda y salvamento”.