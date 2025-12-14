Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de la Navidad, se suma un nuevo episodio de medidas de fuerza aéreas en la Argentina. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un cronograma de asambleas que generará restricciones en vuelos nacionales e internacionales entre el 17 y el 29 de diciembre, en fechas de alta demanda por las fiestas de fin de año.

La decisión del gremio llegó tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según Atepsa, la empresa no respondió a reclamos salariales y operativos planteados desde hace más de tres meses, lo que llevó a profundizar el plan de acción iniciado en noviembre, cuando ya se registraron interrupciones que impactaron en la aviación de carga, informó “BAE Negocios”.

Desde el sindicato apuntaron contra la actual gestión de EANA. “Desde la asunción de las autoridades en 2024 mostraron una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo”, expresaron en un comunicado. También denunciaron una situación operativa crítica y salarios que obligan a los trabajadores a tener más de una actividad para llegar a fin de mes, en violación de principios de la OACI.

Entre los principales reclamos, Atepsa exigió la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con falta de personal, la revisión de adicionales como refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria.

Cronograma del paro de controladores aéreos

El cronograma definido por el gremio establece restricciones en los siguientes días:

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de despegues de vuelos nacionales.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos nacionales.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos nacionales.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos internacionales en todos los aeropuertos.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación a toda la aviación en el país.

Atepsa aclaró que la medida solo alcanza a los despegues, ya que durante los paros se restringen las autorizaciones a aeronaves en tierra y no se transmiten planes de vuelo. Quedan exceptuadas las operaciones en emergencia, los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y aseguró que el sindicato intentó cerrar de manera unilateral la instancia de negociación. Además, informó que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores complicaciones para los pasajeros en plena temporada navideña.