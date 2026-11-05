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La Selección de Río Gallegos de la Liga de Fútbol Sur tuvo un debut inmejorable en el Torneo Nacional de Selecciones de Liga 2026 – Homenaje Hermanos Virreira, José y Leo. Con una destacada producción futbolística, el representativo local derrotó por un categórico 8 a 1 a la Liga Nicoleña de Fútbol y dio el primer paso en la competencia nacional.

El resultado reflejó una presentación contundente del equipo riogalleguense, que comenzó el certamen dejando una imagen muy positiva y alimentando las expectativas de cara a los próximos compromisos.

Sin embargo, la jornada tuvo un significado que trascendió lo deportivo. Durante el acto inaugural se realizó un emotivo homenaje en memoria de José y Leo Virreira, en una ceremonia que estuvo marcada por el respeto, el reconocimiento y la emoción de todos los presentes.

De esta manera, el torneo comenzó con un profundo sentido de pertenencia y recuerdo, en una noche que quedará especialmente grabada para quienes forman parte del fútbol regional.

En el acto inaugural se anunció que el Torneo llevará el nombre de los hermanos José y Leo Virreira.

Segundo desafío: hoy ante la Liga Ushuaiense

Sin demasiado tiempo para descansar, Río Gallegos volverá a presentarse este jueves 5 de noviembre, cuando desde las 21 horas enfrente a la Liga Ushuaiense de Fútbol.

El encuentro se disputará en el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha, donde la selección buscará prolongar el buen comienzo y sumar un nuevo resultado positivo en su camino por el campeonato.

Luego de un estreno con ocho goles y una victoria que genera ilusión, el conjunto de la Liga de Fútbol Sur tendrá una nueva prueba para ratificar sus aspiraciones en el plano nacional.