La Selección argentina de tenis superó 3-0 a Países Bajos y logró su clasificación a las Finales de la Copa Davis 2025, que se disputarán del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, Italia, reuniendo a los ocho mejores equipos del torneo.

Los encargados de cerrar la serie fueron Horacio Zeballos y Andrés Molteni, quienes vencieron por 6-3 y 7-5 a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends tras una hora y 45 minutos de juego.

Desde el inicio, Zeballos y Molteni mostraron un gran nivel, dominando sus saques y logrando un quiebre clave en el sexto game, lo que les permitió imponerse 6-3 en el primer set.

En la segunda manga, la dupla argentina parecía encaminada a una victoria cómoda, pero los neerlandeses lograron ponerse 5-2 tras ganar varios games complicados. El punto de inflexión llegó en el noveno game, cuando Molteni y Zeballos recuperaron el quiebre y levantaron cinco puntos de set en contra, evitando el tercer set.

A partir de allí, la dupla argentina consolidó su juego, consiguió un nuevo quiebre y cerró el partido con su saque para el 7-5 definitivo, demostrando una gran actitud y consolidándose como una pareja fuerte en el dobles.

El triunfo completó el 3-0 de la serie, que había comenzado de manera positiva para Argentina con las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo frente a Jesper de Jong y Botic Van de Zandschulp, respectivamente.

Tras el encuentro, Zeballos destacó la actuación de Molteni: “Ni él sabe lo que jugó, fue un animal”, y resaltó la actitud de ambos en la remontada del segundo set: “Luchamos mucho y mirá cómo pagó”. Por su parte, Molteni agregó: “Con Zeballos nos conocemos hace mucho, jugamos juntos interclubes y tenemos buena relación. Aunque no juguemos siempre juntos en el circuito, esa conexión es clave”.

Con este resultado, Argentina se asegura un lugar entre los ocho equipos que competirán en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis 2025 en Italia, donde buscará seguir avanzando en el torneo.