La gira de la natación juvenil argentina en Cochabamba tuvo otro capítulo fuerte para los representantes patagónicos. En la tercera jornada de la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione, la riogalleguense Dana García, formada en el Club Hispano Americano, se quedó con el oro en los 1500 metros libre y volvió a subirse al podio en tres pruebas más. Su compañero de club, Joaquín Zuleta, aportó su primera medalla en la cita boliviana como integrante del relevo 4×100 libre de la Selección Argentina juvenil.

Las cifras de la delegación nacional hablan por sí solas: en esta tercera fecha, Argentina sumó 17 medallas entre ambos certámenes (4 de oro, 2 de plata y 11 de bronce), en el marco de una competencia que se extenderá hasta el 15 de noviembre. El equipo albiceleste mantuvo así su lugar de protagonista en el medallero y en las tablas de puntaje.

En la Copa Pacífico, García tuvo una actuación sobresaliente en las pruebas de fondo y combinado. Se coronó campeona en los 1500 metros libre categoría 16–18, con un tiempo de 18m57s43, encabezando una carrera en la que dejó atrás a representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Más tarde, en los 200 metros combinados, volvió a ser protagonista: fue segunda, en una definición argentina junto a Chiara Colaneri, que se quedó con el primer lugar. Ambas volvieron a demostrar que Argentina tiene una base sólida en las pruebas de cuatro estilos.

La tercera jornada también la encontró en el podio de la Copa Julio Maglione. Allí, García consiguió la medalla de bronce en los 1500 metros libre, repitiendo el mismo registro, y sumó otro tercer puesto en los 200 metros combinados, en una prueba nuevamente dominada por Colaneri. De esta manera, la nadadora de Río Gallegos consolidó una seguidilla de podios que la ubica como una de las figuras más regulares del plantel argentino en las pruebas largas y de cuatro estilos.

En el caso de Joaquín Zuleta, la jornada dejó un sabor mixto pero valioso en términos de aprendizaje y resultado. En los 400 metros libre de la Copa Pacífico para la categoría 14–15 años, completó la prueba en 4m55s18, ubicándose en el 12º lugar en una serie muy apretada, con representantes de Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay peleando centésima a centésima. La recompensa llegó en el cierre del programa: el relevo argentino de 4×100 metros libre, integrado por Tiago Correa, el propio Zuleta, Yenien Kayser y Fernando Altamira, se quedó con el tercer puesto, sumando un bronce por equipos para la selección.

Primera medalla para el hispanista, Joaquín Zuleta.

Más allá de los nombres propios, la tabla general de la Copa Pacífico muestra a una Argentina competitiva y bien plantada. Tras las pruebas disputadas hasta el evento 44, el equipo nacional se ubica segundo en el puntaje mixto, con 404 unidades, por detrás de Colombia (434) y por delante de Brasil (283) y Perú (275,5), en un cuadro que confirma el protagonismo argentino en el concierto sudamericano. En la Copa Julio Maglione, el medallero combinado también refleja ese lugar de privilegio: Argentina marcha en el segundo puesto, con 15 medallas (9 oros, 4 platas y 2 bronces), solo superada por Colombia.

Con una jornada más por delante en Cochabamba, la Selección Argentina juvenil afrontará el cierre de las copas Pacífico y Julio Maglione con el desafío de sostener el nivel y seguir sumando experiencia internacional. Para Dana García y Joaquín Zuleta, pase lo que pase en el último día, estos resultados ya quedaron anotados en su historia deportiva y en la de la natación santacruceña.