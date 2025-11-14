Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La natación juvenil argentina mantuvo el pulso en Cochabamba con actuaciones sólidas y un aporte clave desde el sur. En la segunda jornada de la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione, la riogalleguense Dana García —formada en Hispano Americano— se quedó con la medalla de plata en 800 metros libre, en una carrera de fondo que exigió administración de parciales y remate sostenido en el último 100. Su compañero de club, Joaquín Zuleta, compitió en el tramo mediofondo y finalizó 11º en 200 libre, en un día marcado por series muy ajustadas.

El rendimiento colectivo de la Selección Argentina juvenil también dio señales de consistencia: en la segunda jornada el equipo sumó 13 medallas (2 doradas, 5 plateadas y 6 de bronce). En la Copa Pacífico, el relevo 4×100 combinado femenino dejó una imagen fuerte: Argentina 1ª (Arbilla, Colaneri, Verón, Balceda) y Argentina 2ª (Fages, Vizzo, Manquez, Solano), señal del recambio y la profundidad del plantel. Hubo, además, podios relevantes en pruebas técnicas y de fondo: Vizzo ganó los 200 pecho, Gramajo fue 2º en 400 combinado, Espínola se ubicó 2º en 100 espalda, mientras que García completó su doble frente con un 5º lugar en 800 libre de la Maglione, competencia que en simultáneo entregó más preseas para el medallero nacional.